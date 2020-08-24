梁繼昌：延任與否是政治決定 民調不足以正當授權

梁繼昌昨在港台英語節目《給香港的信》表示，從政者應當為決定負責並承擔後果，稱按民調結果行事不會減輕壞決定的影響，又認為壞決定會使從政者失去信譽、支持和議席。至於他早前就延任一事發問卷給業界，梁稱會視結果為重要的參考，但仍需其他分析方下最終決定。梁上周發布的業界民調顯示，約52%受訪會計界選民同意他延任，約42%表示不同意，其餘約5%持中立意見。

有指未來一年的議會不合法，梁繼昌稱倘延任不合法，2021年乃至以後的選舉也會受牽連失去合法性，質疑「我們是否要杯葛所有未來的選舉？還是我們應當積極參與爭取？」

涂謹申：不強求別人跟隨

涂謹申稱尊重梁的說法，點出對方也曾做民調，盼梁尊重民主黨決定。涂稱不會強求別人跟隨民主黨方向，但稱黨內並非「拋硬幣」而決定作民調。

楊岳橋仍冀兄弟爬山

公民黨黨魁楊岳橋表示，理解民主派議員有不同出發點，「能夠做到齊上齊落當然最好，但如最後未必做到，都會秉持兄弟爬山」。他昨在Now節目《大鳴大放》中稱，民意對延任與否的意見正反各半，稱民調可有效解決分歧。

人民力量陳志全稱，現階段非所有民主派成員服膺民調，故自己毋須改變原則，目前仍傾向杯葛議會，但歡迎民主黨及公民黨以民調決定去留。