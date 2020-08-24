籌備拉撒路計劃 黑暗中更要想像未來

已達戰略目標毋須再冒風險

7年前撰文倡議非暴力抗爭，戴耀廷說過去街頭、議會抗爭的「大策略」，用意在於引起國際關注，爭取同情支持、向中共施壓制裁，「大策略已經部署成功……（外國）自動波在做事，都不用游說了」。在他看來，縱街頭、議會戰線仍有其重要性，香港的抗爭運動已成功達至「戰略目標」，毋須再冒高風險，「（抗爭）加柴加火亦未必加到很多；本身已燒得（旺盛），多放幾條柴亦未必有分別」。

聖經故事中，拉撒路死後埋在墳墓4天，其後耶穌令他復生；「（香港）在墳墓裏都不知（等待）多久」，他盼累積逾萬人討論香港未來，包括社區、醫療制度、城市規劃，「現在香港死了，若香港重生，是否回到過去？還是思考不同的事？」他甚至建議可自行找朋友商討，「像開枱打麻將般，一同討論香港未來」，戴耀廷笑道，外界或覺計劃「又天真又膠」，未來或要找「連登高人」協助包裝。

議員留任與否 影響大局有限

民主派未來一年延任與否，戴耀廷倒沒有強烈看法，「從戰略角度思考，留與不留立法會是小戰場，留、走是戰術問題，與整體戰略影響不大」；惟因未有足夠時間開發系統，他說目前無法舉行公投。對於民主派的爭論，戴耀廷雖認為對大局影響有限，但稱反映了陣營互信不足，「你明知對手分化你，你中不中計？若明知卻仍然中計，也無辦法，幫不了你」。

戴耀廷出版新書，結集過去多年專欄文章，其中談及參與抗爭運動的人有太多「我」，彼此不斷要證明自己較他人優勝、正確或聰明，最終卻是互相消耗。他如此分析，參與社會運動的人不為名利，代價卻很大，得着來自自我與他人認同，「Ego（自我）反而是最大心魔」；他說，民主商討過程也要培育涵養，像包容彼此的不同看法，「會否為了共同目標，互相『啃得落』？可能並非那麼辛苦，甚至味道不俗呢？」