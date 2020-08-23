涉撞人的士司機 追討許智峯8.2萬訟費 代表律師何君堯每小時收費9400

法律界：許智峯亦可申訟費

代表鄭國泉的何君柱律師樓前日發信，指認為申訴方許智峯從不應向鄭發出傳票，故以《裁判官條例》第124條向法庭申請索回訟費。在提交予法庭的文件顯示，鄭的代表律師、立法會議員何君堯收取每小時9400元的費用，計及由今年6月9日至8月21日期間，與申訴人、法庭、律政司等的溝通及其他工作，共收取8.2萬元。

許感荒謬 稱一向脫罪才追討

許智峯對被追討訟費一事感到荒謬，認為過去如刑事罪行是被告脫罪才能追討訟費，但是次的私人檢控未開審就已被律政司介入。他認為，法庭判他賠償所有訟費予鄭的機率極小，又指何君堯「小家」，數萬元都要追討。而就另一宗有關西灣河開槍警案的私人檢控，早前亦遭律政司介入，申請撤銷傳票，許稱就該案至今未收到對方追回訟費。

《裁判官條例》第124條有關「律政司司長介入的案件中有關訟費的條文」，指出申訴人有責任繳付因律政司長介入而終止的訟費，同時亦有權追討訟費；裁判官作出任何有關訟費的命令前，可行使酌情決定權，適當將追討及繳付訟費的權利與責任，在申訴人與律政司長之間分攤。

律師文浩正認為，被告人應是想趁周一（24日）聆訊時，同時處理訟費問題，認為按《裁判官條例》第124條，裁判官需要先裁決被告人是否有權取回訟費，再決定由誰承擔及支付多少，亦要看申索的費用是否合理。他指出，同一條例下，許智峯亦有權追討訟費，而律政司亦有可能需要支付訟費。

明報記者

（反修例風暴）