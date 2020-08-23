城大調查：三成大學生社會幸福感低

城大社會及行為科學系正向教育研究室聯同中大、浸大、港大和教大的教研人員，於2017年9月至2020年6月期間追蹤研究本港大學生的幸福感，並以問卷和訪問形式調查近1000名大學生，了解其焦慮和抑鬱狀况、幸福感（包括情緒幸福感、心理幸福感、社會幸福感等）。調查探討大學生的社會幸福感時，問他們是否同意「我們的社會是一個理想的社會」或「我們的社會正逐漸發展成為一個較為理想的社會」，有三成大學生的同意程度屬低水平（即6分滿分中，同意程度只有1至3分）。

近3年大學生生活滿意度均跌

另研究於2017至2019年間，每年以問卷追蹤調查271名大學生，調查亦反映近3年大學生的幸福感及生活滿意度均有下降，而社會幸福感更有較顯著跌幅，從3.5分跌至3.1分（6分滿分）。城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶稱，難以判斷2019年的跌幅是否與去年社會事件有關，稱大學生受各方面因素影響，包括家庭、教育制度等。她建議政府提供渠道給青年人表達意見，並肯定青年人於社會服務中對社會的貢獻，以提升其幸福感。