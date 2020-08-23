去年淨遷入人數大跌 葉兆輝：需留住年輕人才

認同國安法惹憂慮 料來年移民者續升

《港區國安法》實施後，葉兆輝認同為本港居民造成憂慮，指大多數人不是擔心誤墮法網，而是恐怕香港賴以成功的法治基石、司法獨立及言論自由會消失。他又稱，警方與反修例運動示威者處於「一個非常難堪、困難的處境」，惟政府沒有恰當、有效地處理整個狀况而造成的混亂和紛爭。

葉兆輝引述政府統計處最新人口普查資料，2019年本港居民淨遷移的流出數目增至20,900人，持單程證者遷移到港的數目為22,100，即代表香港居民淨遷移1200人，「本地正面對一個雙重的打擊，迅速老化及人才流出」。

對於人才流失問題，他引用移民拉扯（pull-push）理論，指一些國家最近放寬港人移民的條件，對年輕人產生很大拉力，而本地政治情况、社會分裂和經濟不景「都會將年輕人推出去」。他相信來年的移民人數會持續上升，香港需設法維持競爭力，以保留原有專才及吸引人才遷入，「香港的將來需要年輕人，年輕人也是香港的將來」，認為政府需為年輕人提供留港動力。