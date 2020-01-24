起底案涉225高官法官等 入境處文書助理不准保釋

被告還押至10月19日再聆訊，以待警方進一步調查。據了解，警方在檢取被告的手機及私人電腦中，發現她將相關資料備份。

檢取手機電腦 發現資料備份

被告孔穎琛，25歲，報稱任入境處文書助理，昨日毋須答辯。主任裁判官錢禮拒絕辯方的保釋申請，下令被告還押監房看管，並批准控方押後案件的申請，以進行涉案入境處桌上電腦、被告的手機和私人電腦等法證檢查，和翻查檢獲的大量資料。

首項控罪為公職人員行為失當，指被告身為入境事務處文書助理，於2019年12月至2020年8月無合理辯解或理由而在執行公職的過程中，故意地作出不當的行為，包括主動及應其他身分不詳的人以私人名義的要求，未獲授權而取用香港特區政府入境處的電腦，搜索、擷取、發放特定人物的個人資料。

逾百次闖處方系統

資料供Tg管理員

其餘5項不誠實取用電腦控罪，指被告分別於去年12月23日，今年1月24日、5月6日、6月15日和8月4日，為自己或他人獲益而不誠實地取用入境處的電腦。

據了解，被告涉嫌濫用職權，曾經逾百次進入入境處的電腦系統，將225名受害人的個人資料提供予Telegram（Tg）頻道的管理員，牽涉的受害人包括政府高官、立法會議員、區域法院法官、裁判官、警務人員及其家屬，導致他們在網絡上被起底、滋擾及網絡欺凌。

【案件編號：ESCC1751/20】

明報記者