青衣盜胸圍 送貨司機被捕

昨早11時許，青衣大王下村一村屋一名29歲男住客報案，稱其妻晾掛屋外的4個胸圍不翼而飛，懷疑被盜。任職售貨員的賴先生與妻子5月起租住大王下村一村屋單位，前晚從鄰居口中得悉數天內最少3戶被偷內衣，於是晾衫時點清楚數目，豈料昨早收衫時發現被盜去4個胸圍，共值1200元。

閉路電視拍下赤膊漢犯案

賴引述業主稱，該村一向太平，甚少盜竊案，業主在屋外裝有閉路電視，片段顯示昨日凌晨4時，一名赤膊、半禿頭、戴口罩中年男子伸手打開賴先生村屋前矮閘，並走到屋前，伸手取去4個晾掛屋外的胸圍後離去，過程約30秒。賴先生稱其妻「驚又唔會太驚嘅，又唔會驚佢做啲咩，但係覺得好變態囉！」他指從業主的閉路電視片段看到竊賊容貌，「佢無著衫應該都係住附近，正常你無理由唔著衫」。他說：「唯有朝早起身就晾衫，入夜收返入去。」 賴表示警方已到場錄口供及跟進案件。

司機貨車單位檢33女性內衣

警方根據資料，警員昨在附近埋伏，下午在青譽新村拘捕一名住彩虹的45歲吳姓送貨司機，在其輕型貨車上及單位內檢獲33件女性內衣，據悉他承認是早前在附近偷取，但否認與昨日案件有關。警方懷疑他與過去5日4宗同類案件有關，涉及11件共約值3000元的女性內衣。

另外，昨早10時許，警方接報旺角山東街18號一唐樓單位有6套晾掛單位外走廊的女性內衣褲懷疑被盜去，價值約700元。