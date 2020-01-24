3元老被裁 有線新聞逾230人聯署促交代

被即時解僱的馮錦垣、蘇家輝和暨圖偉屬「開台元老」，主要負責日常接收直播信號、處理採訪片段傳輸、解決錄影廠技術問題等。有有線新聞員工稱，工程部對電視新聞很重要，如去年8月13日大批示威者湧到機場，電話等設備都收不到信號，亦是靠工程部有經驗同事現場架設傳輸工具，才能直播及傳送畫面。

據了解，昨日有3名員工得悉同事被解僱後，到有線新聞及公共事務副總經理謝燕娜、新聞總監陳興昌和李臻的辦公室詢問，但被要求離開。聯署信亦有提到，3名管理層向員工表示事前不知情，亦指3人離職對有線新聞沒有影響。惟聯署信指資深骨幹成員被解僱對有線新聞是「難以挽回的損失」，認為管理層說法難令人釋疑。

謝燕娜陳興昌李臻稱不知情

有線新聞月初已現人事變動，馮德雄由「新聞部掌舵人」執行董事轉任顧問，並改由謝燕娜、陳興昌和李臻接掌。聯署信提到，連番事件嚴重打擊有線新聞部的士氣，懇請管理層解釋是否會再有管理層變動或進一步裁員計劃，亦期望作管理決定前先徵詢意見。

有線：恆常架構調整

截至昨晚11時59分共有235名有線新聞員工聯署，港聞全體採訪主任及記者，有線中國組、新媒體部、新聞刺針全體員工，以及多個部組如工程部、攝影組、編輯、導播都有參與，當中包括總採訪主任林穎茵、總主播王春媚等高層。

有線電視回覆稱，前日有3名工程部員工離職，指是恆常的架構調整及人力資源的檢討，已按勞工法例作出合理和充足的補償，安排不會影響新聞部日常運作。本報曾嘗試接觸陳興昌及李臻，李臻以有線新聞稿回覆記者，並指就公司的內部運作會議對話不作回應。

已申保就業 受僱人數減少可罰款

翻查資料，有線寬頻及有線新聞均有參與「保就業」計劃領取資助，須承諾補貼期間不會裁員。「保就業」計劃秘書處回覆指，不評論個別個案，若接獲舉報會跟進。秘書處又指，若僱主於補貼期間任何一個月的受薪僱員人數有所減少並低於「承諾受薪僱員人數」，政府會向該僱主收取罰款，亦有機會收回補貼。