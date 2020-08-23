小學擬內地設試場 讓跨境生考呈分試

小學生一般要考3次呈分試，成績影響其升中派位。教育局早前容許有跨境生的學校將首兩次呈分試合併為一次，並盡量於新學年以合適安排為學生考試或補考，包括尋求姊妹學校在內地安排考核等。新界校長會擬委託深圳教育機構，安排屬下學校於內地設考場。

料9月10校過百跨境生首批應考

新界校長會副主席朱偉林稱，現時有兩個方案；其一，就未舉行第一次呈分試的學校，當本港正式恢復面授課堂，兩地會作「異地同步」考試，以3日時間完成中、英、數、常識合共6份卷的考試，屆時會有科任老師以視像程式監考。完成考試後，試卷會經電腦掃描傳送回校，校方亦會即日安排速遞把試卷寄送回港。他說，現時有3至4所學校會參與上述方案。

方案二則針對需要「補考」的學校，即校內本地生已應考呈分試，惟同校跨境生仍未應考。補考模式與上述方案類同，但試卷或與早前本地生作答的不同，視乎校本安排。

朱偉林預料，9月將有首批跨境生於內地應考呈分試，涉及大埔區約10所學校的130名跨境生，另有元朗及屯門區學校亦表示有意參與。他補充，所需費用主要用作租場地及寄送快遞，將由學校支付，若9月一切順利，會推薦予有需要學校。

教局：校本處理 信可公平進行

教育局昨回覆稱，由於呈分試乃校內成績評核，學校一般會按其校本情况作合適安排，上述考試安排屬特殊情况，相信學校會以其專業判斷，按既定機制諮詢家長，並在徵得法團校董會或校董會同意後，適時通知家長有關決定，讓校內成績評核能按一貫公平公正原則進行。