申改劃鳳園 長實環評無提蝴蝶影響 「蝴蝶天堂」見稱 環團：品種曾因工程大減

明報記者 黃煒堯

接逾千意見書多反對 城規會10月審批

規劃處回覆指,該申請建議將有關地點改劃為「住宅(乙類)11」地帶以作住宅發展,部分地段屬以往嵐山項目的農業用途範圍內,截至今年7月30日,有關申請共接獲1413份意見書,當中大部分持反對意見,城規會暫定於10月23日考慮該宗申請。本報上月29日及上周曾兩度向長實查詢,上周亦向負責環評報告的顧問公司KTA查詢,至截稿前未獲回應。

長實截稿前未回應

根據長實早前向城規會遞交的環評報告顯示,工地所在的草地及農地生境受直接影響,其中草地上的棲息地會消失,但報告指該棲息地的動植物生物多樣性低(low flora and fauna species diversity)及野生生物量低(low in wildlife abundance)。該報告又稱河道生境的小量魚類及螺類會受工程間接影響,但該處的食蚊魚及福壽螺等對水污染有較高忍受力,評估對其影響屬低度至中度。報告曾點算該處數種有保育價值的蝙蝠及三種雀鳥數量,評估工程對其影響並不顯著,惟未有提及是次項目對蝴蝶生態的影響。該報告認為該區一帶的生態價值低,項目通過後毋須作生態補償(ecological compensation would not be required)。

河道建天橋 環團憂青蛙無處繁殖

文件亦顯示,長實計劃以不改動河道的前提下,興建一座污水處理廠,相信足以應付居民需要,並會興建天橋供居民進出。渠務署審議文件時,曾多次要求長實提交河道水流量及水質等數據,以及評估項目對河道景觀影響。長實於上月底補交文件時指,會於出入屋苑的行車天橋支撐位置以構築物加固,並會盡量保持河道景觀。

負責鳳園保育的環保協進會對是次規劃申請感憂慮。該會主席邱榮光表示,鳳園一帶的物種包羅萬有,不但有200多種蝴蝶,更有蜻蜓、青蛙等依賴綠化地帶的物種棲息,其中鳳園河為青蛙主要繁殖地點。項目提及會於鳳園河興建天橋,「現時河兩邊都有植被,如果以石屎蓋住,生物可以去哪裏棲息?青蛙可以去哪裏繁殖?」

蝴蝶逾200種 蜻蜒青蛙棲息地

對於長實的環評報告未有提及對蝴蝶的影響,邱榮光指蝴蝶對輕微的環境改變非常敏感,稱「好多人會當野草無價值,但對蝴蝶來講好重要」。他又指鳳園的蝴蝶品種數目於嵐山項目發展中後期時一度下降近三成,保育人士經多年努力後,蝴蝶品種數目才回復至200多種,認為長實要作生態補償,「斬幾多樹就種番幾多先公道」。

是次申請人為長實附屬公司Fantastic State Limited,申請用地位於大埔鳳園路西側,佔地13,920平方米,計劃以5倍地積比率發展,擬建5幢28至30層高住宅大廈,提供約1470個單位,另設兩幢3層高非住宅大廈及提供261個車位。

