【Emily】話民主派抗爭派唔使歃血為盟 戴耀廷：35+成功亦會嗌交

齊齊出書 與陳健民相聚對談

戴：嗌交唔緊要 唔好意氣用事

Benny話，預計到就算35＋成功，民主派同抗爭派都一定嗌交，而民主本身都唔係要「滴血為盟、桃園結義」，要接受大家嗌交，最多係理性啲，唔好咁意氣用事。

KM亦都覺得，「去派」或者「留派」都無好嘅解釋令到對方放心，「留派」要講有咩法案要頂住，同埋願意用最大意志去頂；「去派」亦都要講後續行動，例如組成民間議會，係咪市民可以捐到足夠嘅錢，能夠令一個大規模嘅民間議會維持運作。

講番佔中點滴，Benny話一直都想將知識帶入公共層面，但係2013年嘅行動超乎想像，「如果唔係佢（KM）話一齊搞佔中……（KM：我話搞咩？）係我叫佢。不過如果佢唔搞我唔會搞，跟住搞咗落去就冇得翻身。」KM亦話參與佔中係一種召喚，「但通過（朱耀明）牧師把口打畀我……個牧師叫你都似係上帝叫你」。

兩個人都因為佔中案被判囚，KM舊年已坐完16個月監，Benny就保釋等候上訴。

KM一直覺得神好眷顧Benny，「但你成日都超額完成爭取嘅嘢，出年3月上訴之前，可能『黃金時代』已經到咗呢」。