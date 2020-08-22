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2020年8月22日星期六
港聞二
拒頒保護令 官：國安法沒排除保釋權 反駁政府稱法院無權挑戰 續以普通法詮釋國安法
判辭披露控方檢控理由：巡遊展示光時旗控煽動分裂
稱指定法官受誓詞約束 不損司法獨立
引渡法專家白孝華：美港司法執法多年合作同煞停
泛民去留民調 鍾庭耀提兩門檻 整體過半數或2/3泛民支持者撐
同場辯論 鄒家成倡公投 林卓廷：留守阻公帑亂花
稱網上動員反留任 鍾庭耀：情緒因素大
陳彥霖死因研訊周一開庭 設陪審團
汽油彈擲警宿 少年判感化3年
遊行認出襲痱滋警被告 偵緝警：看片段百遍
警總星島接粉末信
新創建32億售新巴城巴 買家私募基金中資合營 議員憂加價削班
交通業務去年中期蝕2910萬 新渡輪已售國企
黎智英刑恐案辯方播片 遭質疑被罵帶笑 事主：裝出來
香園圍下周三通車暫限貨運 過關須驗核酸
涉藉職權盜資料起底 入境處文書助理被捕
送審通識書刪內地禁網網民翻牆 團體斥政治審查
訛稱助借貸「錢滾錢」 兩男女被捕 涉騙457萬
偷拍警嫂裙底 警長上訴遭駁回
元朗10數市民紀念7．21 警票控限聚
尊子漫畫
【Emily】話民主派抗爭派唔使歃血為盟 戴耀廷：35+成功亦會嗌交
【Emily】聞「泛民為錢延任」 林卓廷扯火
【Emily】左報話潛逃 鄭家朗現身「闢謠」
【Emily】IQ160 羅致光：有時覺得自己好蠢
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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拒頒保護令 官：國安法沒排除保釋權 反駁政府稱法院無權挑戰 續以普通法詮釋國安法
判辭披露控方檢控理由：巡遊展示光時旗控煽動分裂
稱指定法官受誓詞約束 不損司法獨立
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