偷拍警嫂裙底 警長上訴遭駁回

上訴人莊志強早前被控於2017年11月27日，在油塘大本型商場扶手電梯偷拍女子裙底，女子為另一警務人員妻子。上訴方早前質疑，涉案手令指明「建築物或地方」為警總警政大樓22樓，惟手令的「授權部分」指明可進入的地方，卻是涉案記憶卡，質疑手令內容「語無倫次，不合乎常理」。

法官黃崇厚表示，手令表述內容或有改善空間，但當中提及搜查物品和範圍清晰明確，認為上述情况未導致手令無效或失效，又認為上訴人手中的電話鏡頭當時面向天花，非拿手機的自然動作，裁定原審裁決沒出錯，駁回定罪上訴。

另外報稱家庭主婦朱凱欣（38歲），其夫警員歐陽克文（41歲），涉訛稱抄賣名牌手表、手袋及iPhone等，兩年內誘騙女兒同學家長、警員同袍等投資，洗黑錢4000萬元，早前裁定欺詐、洗黑錢及串謀洗黑錢等罪成，朱判囚6年3個月、警員丈夫入獄24個月。二人不服定罪提出上訴，昨在上訴庭被駁回。上訴庭法官斥兩人上訴理由牽強，又明言若提出上訴會加監。

【案件編號：HCMA619/18、CACC171/18】