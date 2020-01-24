訛稱助借貸「錢滾錢」 兩男女被捕 涉騙457萬

油尖警區刑事調查隊第3隊督察莊德謙表示，涉事詐騙集團自本年初起，不斷以銀行職員、財務顧問等身分，隨機致電市民推銷，自稱可協助向持牌銀行及財務公司借入高額低息貸款，誘使事主使用其服務。當事主被貸款條件吸引，騙徒會主動相約對方到其尖沙嘴寶勒巷一間名為「好運耀強集團」的中介公司辦公室辦理手續。

當事主赴會，騙徒會陪同對方到銀行借入高額貸款及兌現本票，當貸款兌現後，騙徒會聲稱可協助利用該筆款項，到其他銀行開設借貸戶口提高借貸額，再獲取更多貸款。事主信以為真交付現金後，騙徒隨即失去聯絡，其尖沙嘴辦公室亦人去樓空。

1人被騙150萬

警料尚有事主未報案

案中有最少4名市民受騙，涉款達457萬元，其中一名事主被騙去150萬元。警方經調查後，於周三傍晚到天水圍一個私人屋苑拘捕兩名同為44歲的男女，涉串謀詐騙，並檢獲一批借貸文件。據了解，被捕女子報稱無業，為涉事中介公司的董事，被捕44歲男子報稱貨車司機，為涉事中介公司前董事，曾陪同事主到銀行借貸。警方相信仍有更多事主未有報案，呼籲市民若曾遇上類似的可疑財務中介，應盡快與警方聯絡。