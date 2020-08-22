送審通識書刪內地禁網網民翻牆 團體斥政治審查

由中學生、大專生及教育系學生新成立的教育倡議組織「教育野」，其發言人、前香港眾志副主席鄭家朗指出，在觸及較少政治內容的高中通識單元，相關教科書經修訂後，刪走部分批評內地的內容。他舉例，香港教育圖書公司的「能源科技與環境」通識書，原有資料稱內地部分地方燃煤發電格局久未改變；修訂後轉為提供有關國內發展可再生能源的資料。

另外，雅集出版社「全球化」單元通識書，修訂後保留有關內地網民未能瀏覽西方社交網站的資料，但刪除指內地政府設「防火長城」監控互聯網及內地網民須「翻牆」瀏覽遭封鎖網站的字句。

斥將教科書變政府喉舌

籲學生杯葛新書

鄭家朗批評，當局政治審查通識書，抽走書中政府不喜歡的內容，「將教科書變成政府喉舌」，扭曲通識科原本提倡的多角度思考、批判思維等。教育野將聯同其他教育團體發起聯署，冀有一萬名師生及家長等人參與，以示對局方審查通識書的不滿。鄭家朗又說，將聯絡18區區議會，在議程加入要求撤回通識書審查的動議，並呼籲學生用舊版通識書，杯葛新書。

教局批指摘無中生有刻意抹黑

教育局回覆查詢稱，通識書各項回饋意見及理據均經過「專業諮詢服務」團隊人員和出版社討論交流，「旨在去蕪存菁」，具體課文內容、文句、圖片和漫畫的處理，以至版面編排等方面的修訂，全部由出版社自行修訂。局方另稱，有團體將服務指為「政治審查」，屬無中生有，搬弄是非，刻意抹黑，把教育專業工作政治化，局方予以強烈譴責。