涉藉職權盜資料起底 入境處文書助理被捕

入境處回應稱，由於案件正在調查中，不宜評論。處方稱一向注重員工誠信和行為操守，如發現任何處理失當或人為疏忽情况，必定會嚴肅跟進及處理，對員工違規行為絕不姑息。處方又強調，一向十分重視個人資料的保安，已制定內部指引及相關監管機制，以確保職員按照《個人資料（私隱）條例》及其他相關法律及條例的規定處理個人資料，並定期傳閱內部指引，提醒員工必須嚴格遵守法例規定。

控行為失當不誠實用電腦

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，前日在灣仔拘捕一名25歲入境處女文書助理，屬一般職系，入職兩年。她涉嫌去年起多次進入入境處的電腦系統，取得「數以百計」個人資料後，交給網上起底平台的負責人發放，她涉嫌違反普通法的「公職人員行為失當」及《刑事罪行條例》的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，同時亦違反高等法院去年頒發的禁止公開警員資料的臨時禁制令。

警稱拘捕行動遭誣衊綁架

譚威信稱，去年起至少3800人遭「起底」，包括警察、公務員、法官、法律界人士、立法會議員、區議員等，他們的名字、電話、地址、相片、家人資料等被公開，他們被大規模滋擾，包括收到惡作劇來電，其個人資料被用作登記申請貸款及器官捐贈等。譚又稱，對於有人誣衊前日的拘捕行動為警方「綁架」市民，警方表示遺憾。

昨拘已踢保9人涉非法集結等

另外，去年9月至11月的反修例衝突期間，大批市民在全港多區聚集被捕，部分人「踢保」。警方昨日及前日，以「參與非法集結」、「故意阻礙警務人員執行職務」、「藏有工具可作非法用途」等多項罪名重新拘捕並落案控告涉案的6男3女，年齡介乎17至27歲，涉在大埔、太子及金鐘的非法集結。