香園圍下周三通車暫限貨運 過關須驗核酸

政府發言人表示，新口岸將於8月26日上午舉行開通儀式，同日下午4時起開放貨檢設施予跨境貨車使用，每日上午7時至晚上10時開放予貨運通關，暫不開放予跨境私家車、巴士以及旅客通關服務。

朝七晚十開放 接內地蓮塘

蓮塘／香園圍口岸為連接港深的第七個陸路口岸，香港範圍的管制站為「香園圍邊境管制區」，深圳範圍則為「蓮塘口岸」。

政府發言人表示，現時香港往深圳或廣東東部的跨境貨車多使用落馬洲、文錦渡或沙頭角，香園圍管制站則連接去年通車的香園圍公路，而內地蓮塘口岸則連接深圳東部過境高速，認為利用新口岸可縮短兩地行車時間，令跨境物流更暢順。

業界指口岸細易塞車

憂車龍延至高速釀意外

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉認為，蓮塘口岸對貨運業利多於弊，並引述業界消息稱，政府研究日後只開放深圳灣口岸及香園圍口岸作貨運用途。他表示發現香園圍管制站較其他口岸面積較小，而港、深兩地管制站的距離亦較短，擔心若遇上交通或過關系統問題，車龍將由內地塞回香港路段。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦擔心若車龍塞出香園圍公路，一旦頂出高速公路容易發生交通意外。他說，業界現時多在皇崗口岸附近設辦公室，料香園圍口岸開通初期司機及物流公司或不習慣使用，但認為新口岸能加快到惠州、汕頭等地的車程。