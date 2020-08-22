黎智英刑恐案辯方播片 遭質疑被罵帶笑 事主：裝出來

辯方稱黎望向X表情無變化

X否認：面帶怒氣睥住我

報稱被黎智英（72歲）恐嚇的事主X任職《東方日報》專案組採訪主任，他昨繼續接受辯方盤問。庭上播放X在案發當晚拍攝的維園晚會片段，辯方形容黎智英當時僅望向X的方向，表情無特別變化，X否認，稱黎智英面帶怒氣地「睥住我」，又表示黎智英踏入維園時「火藥味好重」。

辯方接着播放由另一個角度拍攝的片段，顯示X被黎智英指罵後向同事說：「做咩咁勞嘈？」辯方質疑X當時面露笑容，根本沒有受驚，X稱自己只想在眾人圍觀之下保持鎮靜，以免激怒黎智英，稱「記者永遠唔想同採訪對象有任何衝突」。X又說黎智英「財大氣粗，有好多狗仔」，事後擔心黎智英會加害於他。

17次去信律政司促起訴

稱《東方》管理層不滿延誤

辯方盤問的另一個重點，在於黎智英於本案事發近兩年半後被起訴，《東方日報》及X先後17次去信律政司，投訴律政司遲遲未控告黎智英。X表示這是為了要求律政司交代進度，但承認對於律政司涉及檢控延誤，《東方日報》管理層和他都感到不滿。X表示，「黎智英定罪與否我唔知，我只想做誠實證人」。

辯方讀出部分信件內容，信中提及「愛國愛港傳媒屢遭打壓，反中亂港的傳媒卻似有『保護傘』，受到包庇」。X在提問下同意，前者所指是《東方日報》，後者是暗示《蘋果日報》。另一封信則批評律政司「姑息養奸」，X說奸計得逞的人「應該係」指黎智英。

另為X診治的精神科醫生黃以謙出庭供稱，事後與X會面3次，發現X有情緒問題、專注力不足及失眠症狀，確診為抑鬱適應障礙，他遂為X處方抗抑鬱藥及安眠藥。黃以謙透露X初次求診時僅自稱遭名人辱罵，之後才表明該人的身分。聆訊下周一（24日）續。

【案件編號：WKCC956/20】