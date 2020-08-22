交通業務去年中期蝕2910萬 新渡輪已售國企

新巴、城巴表現一向受制於能否加價，在2019財年就曾因上調車費申請延遲獲得批准，影響交通業務業績，加上新渡輪營運開支上升等，全年虧損1010萬元。集團在2018財年，亦因車費收入下降及營運開支上漲的綜合影響下，雖然燃料成本因對冲安排而減少，但新創建交通公共巴士業務該財年利潤仍然大幅下降（見表）。

新巴城巴逾5000員工 每日百萬客

集團今年5月已向國企珠江船務（0560）出售經營多條離島航線的新渡輪60%控股權，涉資2.328億。目前新巴及城巴有超過5000名員工，營運約200條路線及擁有一支超過1700架巴士車隊，每日服務約100萬人次。

新巴是於1998年9月1日在中巴的港島巴士專營權結束後，直接承購中巴的車隊，轉換車身標識，即時營運原由中巴的88條專營巴士路線。後來新巴股權轉由新創建及周大福企業接收，周企及後於2016年將新巴及城巴所屬控股公司一半股權，全數出售予新創建。

城巴則由前中巴交通經理李日新於1977年創辦，並於1979年以城巴名義經營。城巴先後於1987年易手於北海集團（0701），亦曾獨立上市，及後輾轉落入英國StageCoach、新創建及周企。城巴是於1991年、1993年、1995年及1998年，前後承辦原中巴53條路線。