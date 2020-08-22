新創建32億售新巴城巴 買家私募基金中資合營 議員憂加價削班

分析：非本地公司經營

缺資金或「拍下屁股就走」

有熟悉公共交通事業人士分析，港府規管專營巴士公司以往的思維是限發牌予本地人公司以更易駕御，現由海外投資公司及內地企業組成的公司持有，雖然經營期間仍受制於專營權條款，但一旦經營者不夠資金繼續營運，可「拍下屁股就走」，影響香港關鍵產業及交通命脈，存在風險。

新巴和城巴共營運本港207條巴士線，佔全部專營巴士線三成。

根據集團公告，該交易預計最遲今年底前完成。於完成時，買方須先支付24.9億元；其餘7.1億元則視乎專營巴士業務達成若干中期業務發展目標而定，以分期付款方式，分別於完成日期第三、第五及第六個周年分別支付 3.55億元、1.6億元及1.95億元，悉數須以現金支付。買方Templewater Bravo、漢思能源及Ascendal Group分別持有合營企業約90.8%、8.6%及0.6%權益；Templewater Bravo由私募股權投資公司「善水資本」持有，後者的創辦人之一張堃，曾任職周大福及滙豐投資銀行部等，亦為新創建一家非重大附屬公司的間接主要股東。

漢思能源持8.6%權益

經營華南石油

新創建交通業務在過去兩年均錄得虧蝕，分別蝕逾千萬元（見另稿）。繼新渡輪染紅，去年亦有傳招商局有意買入新巴城巴，出價26億元，最終交易未成事。今次交易涉及的中資公司漢思能源，於本港上市，在華南地區提供石油、液體化學品及氣體產品的綜合碼頭設施、貯存罐及倉儲物流服務等業務。有政界中人稱，能在華南涉足石油相關行業，非一般民企所能為。

工會憂「做靚盤數」便賣盤

城巴職工會理事長許漢傑稱，不希望接手的私募投資公司只為「做靚盤數」，然後再賣盤，因為或多或少會對員工有影響，但他稱城巴長期人手不足，司機薪酬偏低，估計裁員減薪的機率不大。

立法會議員林卓廷擔心，兩間巴士公司轉手海外資本後，其企業責任比本地公司更小，因而大幅加價或削減服務，指是次易手可能損害市民利益。他認為政府應盡快與新公司商討有何措施保障市民利益。中大商學院高級講師李兆波稱，單靠營運巴士的利潤有限，認為私募投資公司只着眼營利，不排除日後不能賺取可觀盈利時會出售業務，「好似領展最初期時」。他認為政府把關公共事業的能力較弱，未必可有效監管新公司營運。

運署稱知悉交易

不涉轉讓專營權 毋須批准

曾任交通諮詢委員會成員的中大經濟系副教授莊太量表示，是次交易為股東有變，不影響政府透過專營權監管巴士公司的制度，稱新買家日後加車費，仍須政府批准。

運輸署表示，政府已知悉有關交易，稱交易只涉及兩間巴士的控股公司轉換股東，不涉及兩巴專營權的轉讓或處置，故毋須特首會同行政政會議批准；有關兩巴的服務規定如票價、車輛數目等將維持不變。