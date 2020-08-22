遊行認出襲痱滋警被告 偵緝警：看片段百遍

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但承認一項不依期歸押罪。

認沒受影像分析訓練

隸屬商業罪案調查科情報組的偵緝警員朱家豪供稱，他將標題為「便衣警疑煽動衝警總」的免費報紙AM730報道照片，以及兩段港台新聞片段多次作比對分析。朱說，照片左面是穿黑衣、戴深色鴨嘴帽的男子，正伸出右手作揮拳動作，而右面是遇襲警員張金福，照片與港台拍攝到警員被追打的新聞片段脗合；又強調該男子髮型獨特，沒有「的水」。朱又分析影片稱，施襲者共揮拳兩次，第二拳打向警員頭部，又腳踢了警員一次。

朱家豪接受盤問時承認，沒接受影像分析訓練，「可以話係在職訓練，因為經常調查街頭騙案、祈福黨嘅案件，每日都睇好多舊屋邨CCTV」。對於辯方指片段看不到警員受襲部位，朱不同意，自言已看過相關片段近100次，「可能你睇一次唔深刻，但我睇咗10日，相信我比你深刻」。聆訊下周一再續。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）