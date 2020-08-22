汽油彈擲警宿 少年判感化3年

官：倘成年夠判不短監禁

被告為16歲男學生，案發時15歲，控罪稱他2019年11月18日在柴灣已婚警察宿舍外縱火，損毁宿舍1座的外牆及一單位的窗戶。

裁判官何俊堯判刑時強調，若被告是成年人，罪行已夠判處「為時不短的監禁」；但基於被告年紀尚輕，心理醫生證明他犯案時大程度受亞氏保加症影響判斷力，以及他決心改過，接納被告心理及感化報告內容所指，被告應接受輔導及值得一個在社區更生的機會，故顧及反映案件嚴重後，判處法例下最長的3年感化令，其間須守宵禁及接受心理治療等。

另外，患有嚴重抑鬱症、曾被確認為資優兒童的女學生孫銘橋（18歲，案發時17歲），被指去年9月在沙田站外遭警員制服時咬女警的手臂3秒，令其臂擦傷，昨在沙田裁判法院承認襲警罪。

資優生認襲警 稱患創傷後遺

辯方求情稱，被告案發時驚惶失措，一度失禁，事後亦患上創傷後遺症，曾三度嘗試自殺。案件押後判刑至9月11日，待索取被告感化及社會服務令報告。

【案件編號：ESCC700006/19、STCC533/20】

（反修例風暴）