同場辯論 鄒家成倡公投 林卓廷：留守阻公帑亂花

林：影武者侮辱初選敗者

鄒家成昨稱，對民主派感憤怒，因現任議員一直無正面回應延任與否；他最希望可舉行公投，會有更大說服力，但指民調可作參考，他稱民調無論如何，他的立場不會改變，「但日後炮轟的程度會調整」。林卓廷稱，現時社會形勢下要舉行公投很困難，稱未來舉行的科學民調有約束力。

至於民間集會團隊劉頴匡早前建議「影武者方案」，即現任議員要聘請初選勝出者為助理、成為其「影武者」，林卓廷認為不可取，「侮辱不能在初選勝出的人」，指初選勝出者在背後指揮，但因行動被捕的卻是現任議員。

鄒家成並多番質疑現任議員抗爭意志不足，舉例民主黨4名議員投棄權票最多，「紀錄太差」；林卓廷稱很多是《預算案》修正案的枝節內容，強調會盡力守住港人立場，不少現任議員亦因議會抗爭被檢控。被問到立法會有何空間做事，林卓廷舉例政府提出「明日大嶼」已兩年，但一直不敢放在議程首位，因知悉民主派會提出很多質疑，「我們未必守得住所有惡法，但將港人公帑倒向鹹水海的，相信會守到很多」。