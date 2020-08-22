泛民去留民調 鍾庭耀提兩門檻 整體過半數或2/3泛民支持者撐

民研電話調查：37%撐留41%撐走

民主黨主席胡志偉昨表明， 「民調進行前會公告天下，講明去留的門檻，不希望事後出現被人指摘『搬龍門』的爭議」。

胡志偉：民調前會講明門檻

鍾庭耀指出，昨日公布的電話調查結果，從投票角度未有過半受訪者反對議員留任，相對多人在中間未有決定，無主流意見；而屬民主派支持者的受訪者則傾向反對留任，惟未達三分之二，他認為有商量空間。他強調，此是初階段的民調，受訪者未清楚去留的後果，之後結果或有不同。他稱民主黨已與香港民研接觸，提出希望以2000樣本做基礎，但未有明確委託他們。他有信心香港民研能在9月30日、即原本第六屆任期完期前完成民調。

鍾庭耀提出，民主派可以「雙基準」設兩個門檻，加權後剔除「無意見」的受訪者，只要達到其中一個門檻就跟從：一、整體受訪者中逾半表示支持去或留；二、民主派支持者中逾三分之二人支持去或留。若兩個門檻都不過，「就自己（民主派）諗掂佢」。據現時電話訪問結果，若只剔除回應「不知道」的受訪者，兩個門檻都未達到；但若剔除「不知道」及「一半半」，則兩門檻皆達（見圖）。

鍾又呼籲，民主派在做有分量的民調前，應講好規矩，否則予人感覺「輸打贏要」，如想清楚決定是跟從全港市民意見，抑或支持者意見。

民主黨表示，擬委託民調機構在9月下旬再做民調，下周會與民研商討問卷安排等技術細節。胡志偉表示，會聽取研究所專家提出建議，可用什麼「門檻」、達到哪個民調比率定去留，然後再跟參與民調的民主派商討，在民調展開前訂明去留準則。胡稱提出以民調定去留，旨在避免民主黨派為事件分裂，墮入爭拗不止的漩渦。

公民黨：關注16%一半半

傾向留守議會的公民黨黨魁楊岳橋表示，門檻等細節未有機會討論。他稱，整體受訪者對議員去留無絕大多數的傾向，他關注有16%受訪者想法是「一半半」，即有一定數量的市民未有決定，認為要多花時間解說。

傾向杯葛的議會陣線朱凱廸則認為，民主派支持者明顯傾向「杯葛」。至於門檻問題，他稱關鍵是所有民主派議員都同意，他認為只應看民主派支持者的意見，「民主派的政治決定，只要看支持者的授權」。

張可森：杯葛可帶來新想像

躋身民主派初選門檻的屯門區議員張可森認為，民調結果反映民主陣營支持者知悉香港局面「無得拖」，認為杯葛可帶來新想像。他認為門檻應只設於民主派支持者的一半，因現任議員民意授權是民主派支持者，不同意將門檻設於三分之二。

另外，政府昨刊憲，立法會於10月14日開始新一年度的會期。

明報記者