引渡法專家白孝華：美港司法執法多年合作同煞停

另外，美國周三（19日）宣布，與香港暫停、終止3項協議，當中包括移交逃犯協議。本身為引渡法例專家的律政司前高級助理刑事檢控專員、資深大律師白孝華電郵回覆本報查詢時表示，過往美國是香港最大的引渡伙伴國，以往香港多將毒販、詐騙犯移交至美國審訊；兩地司法、執法、海關、廉署等部門合作非常緊密；形容緊密合作關係是以年計建立，暫停協議意味合作關係同時煞停。

伴隨嚴重罪案 損港金融中心聲譽

對於特區政府稱，與美國簽訂移交逃犯協議後，香港向美國移交69名逃犯、美國僅移交23人，料暫停協定對美國影響更大；白孝華則認為，暫停協議對兩地均不利，代價不能單以引渡逃犯數目量度，形容沒有引渡渠道損失很大，會影響香港作為國際金融中心的聲譽，因香港作為金融中心，伴隨而來的便有詐騙、貪污、洗黑錢等嚴重罪案，暫停協議後罪犯便可免責逃匿回母國。

加拿大、英國等7國先後暫停與香港的引渡協議，白孝華稱，這些均是香港逃犯普遍會前往的國家，暫停引渡對各國及香港而言均是不利，「唯一的得益者只得各地疑犯」。他表示，短期內未知香港會否變成「逃犯天堂」，但如長期暫停移交協議，香港會被視為逃犯的「避風港（safe haven）」。