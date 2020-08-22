判辭披露控方檢控理由：巡遊展示光時旗控煽動分裂

根據判辭，控方基於唐英傑以駕駛電單車巡遊的方式，展示印有「光復香港 時代革命」及「LIBERATE HONG KONG REVOLUTION OF OUR TIMES」的口號黑旗，認為唐英傑煽動他人組織、策動、作出或參與分裂國家、破壞國家統一的行為，即將香港特區政府從國家分離出去，或非法改變特區政府的法律地位，觸犯港區國安法第20及21條的「煽動他人分裂國家罪」。

撞警嚴重暴力 屬脅迫中央

另因唐英傑兩度駕駛電單車在灣仔衝向警方防線，令3名警員嚴重受傷，令控方認為唐英傑為脅迫中央或特區政府，或者威嚇公眾以實現政治主張，而作出或意圖造成嚴重危害社會的恐怖活動，即針對他人的嚴重暴力，或以其他危險方法危害公眾安全，觸犯港區國安法第24條的「恐佈活動」罪。

判辭又提及，唐英傑於今年7月3日被控告上述兩罪，7月6日被帶到總裁判官蘇惠德席前，並遭否決保釋，案件押後本年10月6日再訊。判辭指出，唐可向高院繼續申請保釋覆核。

（港區國安法）