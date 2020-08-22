拒頒保護令 官：國安法沒排除保釋權 反駁政府稱法院無權挑戰 續以普通法詮釋國安法

申請人唐英傑（23歲）早前被控煽動他人分裂國家和恐怖活動罪。由於其人身保護令申請被拒，高院法官李運騰下周二將處理其保釋覆核申請。

指國安法已包括「無罪推定」原則

就申請方質疑港區國安法第42條變相令被告承認曾干犯危害國安，否則不得保釋，有違「無罪推定」的原則，共同審理本案的高院法官周家明和李運騰在判辭形容，「無罪推定」屬貫穿本港刑事司法系統的「金線（golden thread）」，而港區國安法第4和5條已認可受《基本法》和《人權法》保障的權利，當中包括「無罪推定」的原則。

法官又形容申請方對第42條的解讀是不合理和難以理解，認為國安法「案件管轄、法律適用和程序」的章節中，已預期被告經由審訊，裁定罪成與否。法官又認為法庭考慮被告的保釋時，應考慮是否有基礎或理由相信，被告將繼續干犯危害國安，即干犯國安法下的罪行，強調條文沒排除被告獲保釋的權利。

官指42條影響「虛有其表」

法官認為，法庭處理國安法被告保釋申請時，無論以第42條，還是以《刑事訴訟程序條例》第9G條考慮，絕大多數情况均會得出相同結論，又認為即使兩條條文重點或有不同，第42條帶來的影響只是「虛有其表（more apparent than real）」。

引基本法為例 全國法律可普通法詮釋

至於政府一方認為港區國安法屬全國性法律，屬大陸法的產物，本港法院無權挑戰其有效性的說法，法庭反駁稱，正如《基本法》同屬全國性法律，但仍須根據普通法詮釋，本港法院應繼續以普通法詮釋國安法。

指申請方程序錯 應向高院申保釋覆核

至於申請方申請人身保護令的做法，法官先引述2020年版刑事法律典籍《Archbold Hong Kong》表示，不能以申請人身保護令來挑戰或繞過被拒保釋的決定。法官直指申請方的程序出錯，因法庭考慮是否為本案申請人批出人身保護令時，只能考慮主任裁判官下令還押申請人的權力是否合法。假如申請方欲爭議裁判官的決定是否正確，應改為向高院原訟庭申請保釋覆核，表示單憑此點，法庭已能作出駁回申請的決定。

【案件編號：HCAL1601/20】

明報記者

（港區國安法）

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