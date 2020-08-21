民主思路一國兩制指數 9範疇評分全跌

民主思路委託中大香港亞太研究所在6月做電話調查，隨機抽樣訪問1001名18歲以上市民。在一國兩制指數，9個範疇的評分全部下跌，其中「言論自由」錄得最大百分比跌幅，評分約4分。民主思路聯席召集人（研究）潘學智相信，持續惡化的官、警、傳媒關係，以及對國安法的疑問等，均令大眾憂慮自由受損。

62%稱國安法壞影響 54%不同意「攬炒」

報告同時調查近期政治爭議，針對中聯辦及港澳辦就香港事務發聲明，以及人大訂立國安法，分別有約59%及62%市民認為對一國兩制帶來壞的影響；約54%不接受以「攬炒」方式迫使政府回應政治訴求。

報告指出，約77%受訪者支持香港於2047年後繼續實行一國兩制。民主思路召集人湯家驊認為，結果屬意料之外，算是比較好的消息。湯稱有的報道偏頗，幾乎沒提及國安法對人權的保障，他也指有外國領事不知道相關的保障條文，情况令人擔憂，盼有中立機構清楚解釋一國兩制。另他建議相關政策局設專責部門，回應公眾及國際社會對國安法的疑問。