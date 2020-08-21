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中大子宮肌瘤新療法 不用入院 半年後無症狀

【明報專訊】子宮肌瘤屬常見婦女病，伴隨經血過多、腹痛等症狀。中大開發改良版高能聚焦超聲波（HIFU）治療子宮肌瘤，可不用入院並免卻全身麻醉或鎮靜程序，治療後6個月百分百無再現症狀，15個月後肌瘤容積縮小逾七成，24個月內毋須重複接受治療。

兩至四成的生育年齡婦女受子宮肌瘤影響，中大醫學院婦產科學系名譽臨牀副教授張春惠稱，對於希望保存子宮的女性，子宮動脈栓塞術（UAE）和HIFU是相對較新的非手術治療方法。常規HIFU治療在每個治療點以2000脈衝1000-1500 W/cm2的高超聲波強度傳送以熱能消融腫瘤，治療後6個月僅約三成人無再現症狀、15個月後肌瘤容積縮減約兩成半，但24個月內逾六成機率要重複治療。

中大醫學院影像及介入放射學系主任余俊豪解釋，改良版HIFU將每個治療點改為50脈衝，能量傳送調整為較低強度的600-800 W/cm2，同時將每個脈衝的傳送時間從50毫秒增至400毫秒，增強能量在肌瘤組織內凝聚，過程中配合縮宮素令子宮平滑肌收縮，減少肌瘤周圍血流灌注及防止熱量流失，達至理想熱消融效果，研究結果已刊於國際期刊Ultrasound in Medicine & Biology。

余俊豪稱，改良版治療只適合8厘米以下子宮肌瘤，若肌瘤被恥骨、小腸、盆骨掩擋，則無法用HIFU治療；改良版HIFU治療過程需兩三小時，患者俯伏支架上，要忍受一定痛楚，故團隊正研究以經皮穿刺微波消融術，盼縮短治療時間，正臨牀測試。

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