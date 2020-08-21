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數碼港實習配對 職位量10年新高

【明報專訊】數碼港創科職業實習計劃今年為100名學生配對實習職位，數量較去年倍增，創下10年新高，反映本地創科公司仍求才若渴。其中，數碼港培育計劃中的初創Wonderkin今年招請7名本地學生暑期實習，負責應用程式改造、開發新市場等工作。有參與學生認為，實習期間見證成品面世，獲得滿足感，有意未來投身創科業。

明報記者 林穎茵

由零起見證成品面世 實習生：很有成功感

開發智能紙尿片的初創公司Wonderkin向老人院推廣智能方案，以便護理人員適時為長者替換尿片（見另稿），最近則計劃打入育兒市場，需重新設計及開發配合智能紙尿片的應用程式。公司今年4月參加數碼港虛擬招聘博覽，招請全職應用程式開發員及7名實習員工，開發程式。

中大人工智能工程一年級生趙朗謙6月開始實習，負責重新設計應用程式及整理用家意見，與全職人員及另外兩名來自科大的實習生合作，「工作範疇好Key（關鍵），整個項目要由頭跟到尾，3個月內看到成果很有成功感」。來自西安的浸大數據與媒體傳播三年級生劉曉茜則與另一名實習生從零開始為公司開發內地市場，包括市場研究、建立網店、創作社交媒體內容等。她說，對科技行業感興趣，工作中學以致用，有意於未來加入科技業。

稱助加快業務發展 初企盼計劃持續

Ｗonderkin創辦人李曉瑩稱，除從數碼港招聘博覽物色到合適人才，亦參加了政府「創科實習計劃」，7名實習學生中5人符合條件。計劃資助本地大學STEM課程學生於創科公司實習，每人每月可獲資助10,500元。創新科技署發言人稱，截至7月底有約800個機構參加計劃，逾1100名學生參與實習。李曉瑩認為計劃鼓勵初創公司請人，加快業務發展，「原本只請了一名全職應用程式開發員，有資助就可多請幾個人幫忙」，期望計劃可以持續。

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