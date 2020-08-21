第八批保就業補貼28億 3物管公司佔1.5億

九巴將申請第二期 國泰稱仔細研究

首期保就業計劃至今已批約439億元，涵蓋約14.85萬名僱主及承諾僱員人數約190萬（見表）。本報向至今獲批最高金額的3間企業，依次包括國泰航空、牛奶公司及九巴查詢會否申請第二期計劃。當中九巴表示會申請，國泰則稱會仔細研究，牛奶公司至昨晚截稿前未回覆。

政府昨公布第八批獲補貼僱主名單，除獲最多補貼的力新清潔公司，排第二、四及五位均為物管公司，分別為佳定物業管理、世紀服務及置邦物業管理有限公司，分別獲批5714萬元、4618萬元及4559萬元，承諾受薪僱員人數依次為2542、2855及2114人。至於今次排第三位的是獲批5082萬元的東華三院，涉2035名僱員。

此外，新一輪獲批名單中，有27間公司承諾受薪僱員人數為零，合共取得逾125萬元補貼。

勞福局長羅致光昨接受商台《在晴朗一天》訪問，有聽眾致電哭訴稱，老闆沒錢出糧需籌錢才可補交強積金供款，但已過供款期限，不合資格申請保就業計劃，批評政府「想趕我哋上絕路」。羅回應現有制度下無法協助同類個案，稱不可能檢視全部個案，但強調正分析第一期計劃資料，以重新檢討整個計劃。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦稱，不少中小企因無力為僱員強積金戶口供款而不獲批，致首期計劃獲批補貼的50人以下中小企，涵蓋僱員人數僅約80萬，佔整體承諾受薪僱員人數約四成，認為首期計劃未能令更多中小企受惠，對此表示失望。

（疫情第三波）