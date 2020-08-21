港聞

港聞二

第八批保就業補貼28億 3物管公司佔1.5億

【明報專訊】政府公布第八批保就業計劃獲批公司名單，約7600名僱主獲批合共約28億元工資補貼，承諾受薪僱員約12.5萬人，當中獲最多補貼的力新清潔公司，補貼額6389萬元，涉及4171名僱員。另有3間物管公司獲合共約1.5億元補貼。政府表示，計劃首期已處理99%僱主申請，另有約1.83萬宗申請不獲批，原因包括僱主無為僱員供強積金或公司已結業等。有中小企商會稱，首期計劃未能惠及更多小型公司，冀政府檢討計劃。

九巴將申請第二期 國泰稱仔細研究

首期保就業計劃至今已批約439億元，涵蓋約14.85萬名僱主及承諾僱員人數約190萬（見表）。本報向至今獲批最高金額的3間企業，依次包括國泰航空、牛奶公司及九巴查詢會否申請第二期計劃。當中九巴表示會申請，國泰則稱會仔細研究，牛奶公司至昨晚截稿前未回覆。

政府昨公布第八批獲補貼僱主名單，除獲最多補貼的力新清潔公司，排第二、四及五位均為物管公司，分別為佳定物業管理、世紀服務及置邦物業管理有限公司，分別獲批5714萬元、4618萬元及4559萬元，承諾受薪僱員人數依次為2542、2855及2114人。至於今次排第三位的是獲批5082萬元的東華三院，涉2035名僱員。

此外，新一輪獲批名單中，有27間公司承諾受薪僱員人數為零，合共取得逾125萬元補貼。

勞福局長羅致光昨接受商台《在晴朗一天》訪問，有聽眾致電哭訴稱，老闆沒錢出糧需籌錢才可補交強積金供款，但已過供款期限，不合資格申請保就業計劃，批評政府「想趕我哋上絕路」。羅回應現有制度下無法協助同類個案，稱不可能檢視全部個案，但強調正分析第一期計劃資料，以重新檢討整個計劃。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦稱，不少中小企因無力為僱員強積金戶口供款而不獲批，致首期計劃獲批補貼的50人以下中小企，涵蓋僱員人數僅約80萬，佔整體承諾受薪僱員人數約四成，認為首期計劃未能令更多中小企受惠，對此表示失望。

（疫情第三波）

相關字詞﹕保就業計劃

上 / 下一篇新聞

SARS後清潔工每日拍照存檔保衛生 無臭垃圾房𨋢口紫光燈 助淘大零確診
SARS後清潔工每日拍照存檔保衛生 無臭垃圾房𨋢口紫光燈 助淘大零確診
飲食業：小店客少 難買過濾器聘執枱員
飲食業：小店客少 難買過濾器聘執枱員
增18確診6周最少 防護中心料因打風
增18確診6周最少 防護中心料因打風
直銷群組3患者共住帝京 曾與確診者進膳
直銷群組3患者共住帝京 曾與確診者進膳
黎智英涉恐嚇《東方》記者 事主患抑鬱障礙
黎智英涉恐嚇《東方》記者 事主患抑鬱障礙
《東方》專案組採主 認每日跟蹤黎智英
《東方》專案組採主 認每日跟蹤黎智英
女子Uber Eats假地址訂餐 扮「步兵」偷外賣 外賣員識破 批公司支援不足 機制存漏洞
女子Uber Eats假地址訂餐 扮「步兵」偷外賣 外賣員識破 批公司支援不足 機制存漏洞
海關破走私三兄妹 檢160噸凍肉1800萬現金
海關破走私三兄妹 檢160噸凍肉1800萬現金
被告拒打指模更新刑事紀錄 律政司：可武力提取 已訓示警員
被告拒打指模更新刑事紀錄 律政司：可武力提取 已訓示警員
元朗掃蕩黃賭毒 跨部門反黑拘325人
元朗掃蕩黃賭毒 跨部門反黑拘325人
民主公民黨民調定去留 陳志全朱凱廸願跟
民主公民黨民調定去留 陳志全朱凱廸願跟
被問留守承諾 涂謹申：關鍵時做果斷事
被問留守承諾 涂謹申：關鍵時做果斷事
梁繼昌：52%受訪會計選民同意延任
梁繼昌：52%受訪會計選民同意延任
羅致光：兩大超市減價有帶頭作用 稱再申保就業須回饋社會 學者：搶小店生意
羅致光：兩大超市減價有帶頭作用 稱再申保就業須回饋社會 學者：搶小店生意
全民檢測料下周試行1日
全民檢測料下周試行1日
數碼港實習配對 職位量10年新高
數碼港實習配對 職位量10年新高
智能尿片感應尿量提示替換 老人院試用
智能尿片感應尿量提示替換 老人院試用
中大子宮肌瘤新療法 不用入院 半年後無症狀
中大子宮肌瘤新療法 不用入院 半年後無症狀
民主思路一國兩制指數 9範疇評分全跌
民主思路一國兩制指數 9範疇評分全跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「民主思路」喬遷灣仔 租金貴咗 考慮搞網台 學苑9月開學
【Emily】「民主思路」喬遷灣仔 租金貴咗 考慮搞網台 學苑9月開學
【Emily】收公僕「借疫蛇王」投訴 鄭松泰：社署最嚴重
【Emily】收公僕「借疫蛇王」投訴 鄭松泰：社署最嚴重
【Emily】話YouTube有3萬訂閱 青民副主席網上教做KOL
【Emily】話YouTube有3萬訂閱 青民副主席網上教做KOL
【Emily】女子影聆訊畫面send畀男友 被召入庭
【Emily】女子影聆訊畫面send畀男友 被召入庭
【Emily】北區議員口罩支架面罩派清潔工
【Emily】北區議員口罩支架面罩派清潔工
【Emily】「民調預設立場」 郭偉強諷白鴿呃同情
【Emily】「民調預設立場」 郭偉強諷白鴿呃同情