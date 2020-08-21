羅致光：兩大超市減價有帶頭作用 稱再申保就業須回饋社會 學者：搶小店生意

羅致光在港台《千禧年代》說，社會清楚看到超市生意受疫情影響相對較少，故可回饋社會。他說若超市減價，會有帶頭作用，其他超市會跟隨，最終受惠是市民。對於超市已年終無休「特價」，羅同日在商台《在晴朗的一天出發》稱，超市須說明如何提供額外減價優惠，以及政府如何監管的方案，「我不會請一隊人巡超市」。他補充，超市也可向弱勢社群派超市券或加強防疫措施，如增聘人手在店舖門口為顧客量體溫等。

外界質疑享補貼後減價增市佔率

羅：若有錢賺不必政府強迫

對於外界質疑，超市獲補貼後減價，可賺取更大利潤及增加市場佔有率，羅致光稱對說法不解，稱如超市減價可賺更多錢，毋須政府強迫，「點解今日唔做（減價）？」

中大商學院高級講師李兆波表示，要求兩大超市減價只會「搶埋小店生意」。他解釋，超市取貨量大，可獲供應商較大折扣，而超市賣貨前已收上架費，有較大空間調低定價。他又稱，今年6月超市銷貨總值是46.6億元，兩大超市獲補貼相比只是極小數目，減價幅度有限，「單是與超市開會的時間，（政府）已花不少錢」。

第二期保就業計劃加入新罰則，若企業行為有違保就業目標或公眾利益，政府有權不批申請，羅致光昨不點名批評，有大企業領取保就業補貼後，去信商戶逼人結業，即逼商戶不要保就業，不符合計劃原則，「（大企業）一方面受益，一方面又唔幫（保就業），係咪合理行為？」他呼籲企業不要再做類似行為。羅致光重申，暫沒計劃延長保就業計劃，稱全球需長期面對疫情，若長期透過政府「泵水」給企業，儲備會「乾塘」。

對於前日公布5至7月失業率為6.1%，較4至6月下低0.1個百分點，羅致光稱保就業計劃發揮一定作用，但稱8月市况很差，商場人流大減，籲對下一期失業率「不要太樂觀」。

美容業倡准全面復工

第三波疫情下，美容業由7月15日起至今被勒令停業，13個美容業協會昨要求政府容許全面復工，稱業界已有多項抗疫措施，如工作時戴手套及面罩等，即使未能全面復工，仍期望身體按摩、美甲、紋眉等雙方有戴口罩的服務可復業。業界期望推出第三輪抗疫基金紓困。

明報記者

（疫情第三波）