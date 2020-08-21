梁繼昌：52%受訪會計選民同意延任

非選民：52%不同意延任

梁繼昌本周一以電郵發送問卷予9492名會計師，截至周三下午6時共有1530人完成問卷，其中約87%為會計界選民。至於非選民的會計界受訪者取態，約40%同意梁延任，約52%表示不同意，約8%持中立意見。當計算所有受訪會計師意見，結果顯示約51%同意梁延任，約44%不同意，約5%持中立意見。

邵家臻：正反意見差距不大

至於其他民主派功能界別議員，社會福利界邵家臻表示正諮詢業界同工及選民的意見，但未必會做正式民調。他說，目前依然意見紛紜，但正反意見差距不大，「因為我們不是一個民調，所以不會量化至51%對42%」，但他相信專業界別的意見會接近普羅市民。邵家臻解釋，社福界共有逾1萬名選民，民意調查需依賴社會工作者註冊局的幫忙，故受資源所限未能做民調。衛生服務界李國麟表示，上周末發放問卷諮詢業界，正分析數據，結果會成為其決定的考量之一。

教育界葉建源表示，可考慮做民調，但暫時未有任何計劃。無黨派的醫學界陳沛然稱正專心抗疫，未決定會否做民調，將視乎香港的局勢發展而定。