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民主公民黨民調定去留 陳志全朱凱廸願跟

【明報專訊】本周初稱「大多數傾向留守議會」的民主派，昨多人表態願按民調決定去留。民主黨昨宣布會委託有公信力、獨立的機構，在9月30日（原本第六屆立法會任期屆滿）前做全港性、科學的民意調查，並服膺於民調結論，但未清楚交代決定去留門檻。公民黨隨後稱服從民調結果。原傾向「不留任」的人民力量陳志全歡迎民主黨做法，若全部民主派都肯服膺，「大家都賭呢鋪」，他願妥協。朱凱廸亦說願受民調約束。

已接觸香港民研 擬辦辯論

據了解，民主黨已接觸香港民意研究所總監鍾庭耀商討做法。民主黨表示，希望民調前舉行最少一場辯論，讓主張去留的雙方闡述理據，令公眾在掌握充分資訊下做決定。

民主黨主席胡志偉稱，該黨早前表達傾向留守議會戰線後，聽到社會重視決定的民意基礎，而此亦是民主派的「共同點」。該黨林卓廷說，去留爭議令民主陣營的團結出現裂痕，冀透過市民抉擇停止爭拗。他認為，如果取不到市民授權，留在議會亦無法做好工作。

未交代門檻 林卓廷：交學者

胡志偉表示，香港民研今日公布的意見群組調查，據香港民研副行政總監鍾劍華所言，會比全港抽樣調查有偏差，只是參考性質的調查。他認為，民主派去留涉及全港利益，故想了解整個民主派光譜的取態。

被問到會否定出決定去留的門檻，若支持去、留的比例相若會如何抉擇，林卓廷重申會服膺於民調，會交由學者作結論。他強調，不會干預民調機構如何草擬問卷。

同樣於周初表態傾向延任的公民黨，昨日傍晚亦會見傳媒，宣布跟隨民主黨的做法。該黨譚文豪表示，雖然該黨的政治判斷認為應該留任，但選民授權的限期是至9月底，要延續任期，更合理是看選民意願，重新取得授權。

毛孟靜：正反差距小會更分裂

議會陣線陳志全、朱凱廸早前表明傾向不留任，陳志全日前說冀以具約束力的民調決定去留，他昨日形容這是將責任與大家分擔，而不是閉門造車。朱凱廸表示，希望這是整個民主派的民調，他會把握時間向市民宣傳杯葛議會的需要，並願意受民調結果約束。至於去留的門檻，他稱沒有定見，重點是大家同意。

街工梁耀忠昨日稱「現時無咩考慮，到時民調有結果再算」。香港本土毛孟靜表示會跟從民調結果，因民間正反意見一半半，但擔心民調結果兩者相差小，民主派會更分裂。她認為無法定出門檻，例如按「三分之二」的傾向做決定，因為難有一面倒的傾向。

馬嶽料助緩和泛民矛盾

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，現時民主黨未有清楚說出如何依照民調做決定，但他認為，此做法可以緩和民主派內部的矛盾。他說，不知道民調的設計如何，舉例會否有問題是否可「各自爬山」，認為受訪對象應是選民，這樣有問責意味。

相關字詞﹕朱凱廸 陳志全 立法會議員延任 民主派 民主黨

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