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元朗掃蕩黃賭毒 跨部門反黑拘325人

【明報專訊】鑑於元朗區涉及黑社會嚴重案件有上升趨勢，警方聯同海關及消防處於本月11日起一連9日採取「勇晉」行動，搗破區內黃賭毒場所、無牌酒吧及非法油站等，共拘捕325人。警方相信行動已成功打擊黑社會活動及其收入來源。

11人黑幫背景 檢毒品賭款

被捕157男168女，年齡由17至82歲，當中3人持雙程證、1人持行街紙及5人非法入境；11人有黑社會背景，大部分為非法場所主持人，其中年齡最小的17歲男子於非法油站工作。行動共檢獲總值約52萬元物品，包括毒品、賭款、麻將、釣魚機、未完稅汽油及柴油等。

元朗警區助理指揮官歐陽肇剛稱，行動以情報為主導，分別於元朗、天水圍及八鄉，搗破兩個色情場所、11個非法賭檔、1個釣魚機場、2個毒品派對場所、3間無牌酒吧及3個非法油站。警方已在各場所錄影蒐證當時環境，不排除稍後會向各人提出違反限聚令檢控。

非法油站檢5100升汽油

海關：買賣均違法

海關表示，搗破的非法油站檢獲5100升汽油，規模之大為近期罕見。以七人車一缸油入75升汽油為例，非法油站比合法油站價錢低約300多元，但品質沒保證，加油時有火警風險。海關表示，買賣未完稅汽油及柴油均屬違法，呼籲司機切勿以身試法。

相關字詞﹕非法油站 黃賭毒 收入來源 黑社會

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