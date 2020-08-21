被告拒打指模更新刑事紀錄 律政司：可武力提取 已訓示警員

假扮電影公司高層邀約女模

文員騙財騙色 判囚36月

被告為律師行文員唐家樂（31歲）。區院法官葉佐文指出，被告最新的刑事定罪紀錄一直未更新，「以1年9個月前的紀錄作判刑，情况唔理想」，質疑倘被告一直拒絕提供指模，「警方咪老鼠拉龜，乜都做唔到？」

代表警方的律政司署理副民事法律專員陳海翔回應稱，警方可以使用武力提取指模，只是本案情况近年罕見，相關警員缺乏經驗，才沒有貫徹指引，又保證情况不會再出現。

葉官質疑說法有何法律基礎，陳海翔稱《警隊條例》第59（5）條，授權警方可使用一定武力提取指模，如被定罪的被告拒絕合作，警員可提醒對方有可能干犯阻差辦公，或使用合理武力，只是相關警員沒有做。陳又稱，警方承諾會發出內部便箋提醒同事。

官質疑「鬧細唔鬧大」

律政司：上司責無旁貸

葉官引述警方的書面陳辭稱「相關人員在未有足夠建議及支援下無法套取指模，已被嚴厲訓示」，他替該警員難過，認為「只係鬧細唔鬧大，教得唔夠好嗰個無事，唔係太公道」。陳則稱任何機構的人員犯錯，上司都責無旁貸。

大狀：合理武力套指模有案例

大律師黃宇逸接受本報查詢稱，香港有案例指警務人員有權使用合理武力套取被捕者的指模。被問到做法會否侵害人權，黃宇逸稱私隱權或人身自由都有合乎比例的限制，套取被捕人指模一般都屬合理做法。

【案件編號：DCCC827/19】