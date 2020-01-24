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海關破走私三兄妹 檢160噸凍肉1800萬現金

【明報專訊】海關於上周展開反走私行動，搗破一個大型走私凍肉及洗黑錢家族，檢獲約160公噸、市值約2500萬元走私凍肉，拘捕13名男女涉嫌參與走私活動，包括主腦三兄妹、妻子、妹夫等。海關表示，行動中同時檢獲1800萬元現金及貴重物品，凍結該集團成員名下銀行戶口共約2700萬元存款，並考慮向法庭申請充公集團成員名下共約值1.2億元的8個物業及3個車位，整宗案件涉及的走私凍肉貨值及資產總值共約1.9億元，涉款為過去5年同類型案件中最多。

拘13人 研申充公成員1.2億物業

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官王禮庸表示，海關今年重點打擊本港西部水域走私凍肉活動，其間調查一個走私集團時，發現該集團由家族成員組成，集團主腦極有戒心，只聯同兩名兄妹、妻子、妹夫及3名親信一同組織走私活動，同時不惜工本租用碼頭及自設車隊船隊，更親自到碼頭監督凍肉上貨情况。

海關經調查後，於上周四（13日）晚上到龍鼓州截查一艘拖船及一艘躉船，於船上檢獲約160公噸、市值約2500萬元走私凍肉，當場拘捕4名男子。海關其後再突擊搜查九龍及新界共13個地點，包括7個商業登記地址、4個住宅單位、1個貨櫃場及1個碼頭辦公室，再拘捕6男3女，並檢獲以信封、膠袋、膠紙報紙包裝的1500萬元現金，以及約值300萬元的金條、金飾和名貴手表。行動中被捕的13名男女，年齡40至65歲，現正保釋候查。

海關檢獲大量涉案文件，懷疑集團透過現金及第三者取得走私得益，把得益存入集團個人或公司戶口後，透過資金轉移購買名貴物品、物業及車位洗黑錢，目前已凍結該集團成員名下銀行戶口共約2700萬元存款，並考慮向法庭申請充公集團成員名下共約值1.2億元的8個物業及3個車位。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，案中檢獲凍肉主要為美國貴價牛肉，走私集團安排入口凍肉送到租用的貨櫃場，經拆櫃、拼櫃及包裝後，再安排貨櫃車運到碼頭送上躉船，待入夜後再駛到香港西部水域，與來自內地的快艇和貨船交收，該批船取貨後再高速駛往內地南沙、番禺一帶荒廢碼頭落貨，再以貨車運到佛山、東莞等地凍倉儲存。是次行動中，海關共出動250名人員。

相關字詞﹕洗錢 洗黑錢 洗錢案 走私凍肉 走私 海關 海關總署

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