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女子Uber Eats假地址訂餐 扮「步兵」偷外賣 外賣員識破 批公司支援不足 機制存漏洞

【明報專訊】電召外賣疑有漏洞，有人懷疑利用虛假地址及電話，透過Uber Eats叫外賣，表示餐到付款，再假扮外賣員到餐廳取走食物。一名騙徒前晚在長沙灣至少兩度犯案，碰巧兩單外賣均派到同一「步兵」外賣員手上，外賣員第二度接單時在附近埋伏，識破女騙徒，追近800米後與街坊合力將疑犯制服，警方到場將其拘捕。

一晚兩犯案 同一步兵接單揭發

20歲的Uber Eats「步兵」外賣員趙先生原本從事IT工作，疫情期間與女友一同成為步兵送外賣。他說，前晚7時許，女友接獲一單外賣，有人在元洲街一凍肉店購入約200元凍肉。二人一同前往，但發現凍肉已被人取走。店員稱對方能說出單號及貨品，遂讓其取走凍肉。趙將事件透過手機平台上報Uber Eats，對方稱會跟進事件並照樣支付送餐費給他。

約半小時後，至晚上8時許，女友手機接獲另一單外賣，有人在同一條街一間海南雞飯店訂餐。趙查看帳戶，發現與購買凍肉是同一人，但對方手機無法接通，查看其地址街號實際是一公園。他和女友到達食店時，外賣仍未被取走，他向店員表示帳戶有可疑，拒絕送餐，並打算在附近等候觀察。

約3分鐘後，趙看到一名年約30至40歲，手有紋身、衣著骯髒、油頭垢面，趙形容像「道友」的女子前來，說出單號並打算將外賣取走。他和女友上前質問，對方稱自己「搞錯」，又稱自己是另一公司「Food Panda」的外賣員，然後跑走。

女子被擒棄8Sim卡 删外賣app

趙和女友追上前，終在約800米外東京街一診所外與街坊截停該女子，糾纏期間被她抓傷及煙頭燙傷。趙表示，女子被他拉着時，哀求他不要報警，並將自己身上約8張Sim卡、懷疑是贓物的滴雞精及酒精搓手液棄在地上，並立即刪除平板電腦上的多個外賣程式，但未見早前的凍肉。趙說，懷疑女子是慣犯，利用不同Sim卡犯案，並懷疑附近有人接走部分贓物。

趙稱當時有街坊報警，等候約大半小時後警方才到場將女子拘捕，其間有警車經過亦無停下了解事件。警方表示，前晚8時許接獲報案，拘捕一名34歲姓戴女子，涉嫌盜竊，案件交深水埗刑事調查隊跟進。

趙先生說，Uber Eats對外賣員的支援不足，整件事上態度十分敷衍。他拉着女子時已多次將事件透過平台上報，並詢問對方如何處理，但得不到回應，要致電Uber租車業務的熱線才有人接聽，形容當時十分徬徨。他說，早前行家之間已流傳有人假扮外賣員取餐，並在網上低價兜售贓物，「估唔到發生喺自己身上」。他說翌日透過facebook聯絡Uber Eats欲查詢如何跟進其受傷，對方未有正面回應，至有傳媒跟進事件後才致電稱已成立緊急調查小組。「幫公司捉到呢個賊，我哋無任何利益，但公司一句感謝、問候說話都無。」他認為，Uber Eats將同一訂單編號派至顧客及送餐員，導致顧客可假扮送餐員取餐，是一大漏洞。

Uber Eats：餐廳須先核對外賣員身分

Uber Eats表示正了解事件，會盡量提供協助及跟進事件。公司稱按照送餐指引，「送餐伙伴」取餐時，必須向餐廳提供取單編號，餐廳亦必須按程式上顯示的「送餐伙伴」照片及名字核對其身分及訂單編號。

明報記者 張煒明

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