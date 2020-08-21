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《東方》專案組採主 認每日跟蹤黎智英

【明報專訊】涉遭黎智英恐嚇的事主X於《東方日報》任職超過20年，現為「專案組」採訪主任。辯方向X盤問的內容主要圍繞專案組的工作，X透露該組主要採訪對象是黎智英，亦承認記者或會每日監察黎智英的行蹤，「我哋叫『擺位』」。辯方亦問到東方日報是否刻意描述黎智英的負面形象，X強調該報是「如實報道」。

否認抹黑 稱如實報道

X在辯方盤問下透露，他於2015年獲晉升為專案組主管，帶領8名組員。X承認於2014年的佔領運動期間，黎智英是該組的主要採訪對象，但他強調記者仍有其他工作。被問到採訪黎智英的具體工作內容，X承認包括守候在黎智英的大宅外、尾隨其座駕等。

辯方問X，東方日報記者有否尾隨黎智英到診所求醫，並拍照刊登報道。X稱印象中有類似報道，但稱記者不會跟隨黎智英入診所。X及後表示，記者無法得知黎智英的行程，但有可能尾隨黎智英進出入商業大廈，而部分商業大廈設有診所。

「如果佢唔喺香港，我哋唔會跟」

辯方對X表示，東方日報專案組由2013年至案發的2017年經常追訪黎智英的行蹤，X答，「如果佢唔喺香港，我哋唔會跟，我哋有其他工作」，但承認黎智英身在香港時，如果專案組沒有重要工作及可以抽調人手，記者會每日監察黎智英的行蹤，「我哋叫『擺位』」。

法庭早前向本案事主X及另一證人Y頒發匿名令，控方昨問及匿名令的涵蓋範圍，裁判官鍾明新確認匿名令僅包括兩名證人的姓名，並不包括他們任職的傳媒機構。

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