黎智英涉恐嚇《東方》記者 事主患抑鬱障礙

認講「實搵人搞你」

黎智英：意指申禁制令

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日，在維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。黎智英由資深大律師鄧樂勤及大律師許卓倫代表，控方由外聘大律師林芷瑩代表。

事主在匿名令保護下化名為X，X供稱他由1995年起任職《東方日報》記者，自從2014年發生佔領運動，X被上司指派專責採訪與黎智英有關的新聞。X表示當時「好多人去黎智英屋企門口示威，係新聞事件嚟」，所以他每個月有數次跟隨黎智英出入。控方問及X會否離遠尾隨黎智英，X自言基於職業操守，採訪過程會與黎智英保持一定距離，「無必要同佢太近」。

拍黎特寫遭粗口辱罵

被「怒睥」感莫名其妙

2017年6月4日、即案發當日，X指黎智英每年六四都會出席維園燭光晚會，所以他如常到維園追訪黎智英。當晚7時許，黎智英偕同李柱銘參加維園音樂亭的祈禱會，X遂以相機拍下集會大環境和黎智英的特寫。X稱拍攝期間，黎智英「怒睥」他2至3次，他已經感莫名其妙。及後人群漸散，X停止拍攝之後，黎智英突然走到他面前喝罵。

X憶述黎智英用右手食指指向他，大聲指罵「我×你老母×，我實搵人搞×你……你唔好咁近影我，我講畀你知，我影×咗你相！」X稱自己呆在原地，但黎智英再度折返罵「我×你老母×」，X只有回覆「我哋唔會㗎啦，你放心」。

X形容黎智英當下的態度兇狠，加上雙方距離較近，他擔心遭黎智英當場掌摑及推撞，亦害怕黎智英「真係搵人傷害我」，因此決定報警。

憂報復 歸家繞路轉崗位

X透露事件令他「個人好焦慮、驚慌」，需要服用鎮靜劑等藥物，面臨失眠問題，最後經家庭醫生轉介至精神科醫生求診，接受了3次精神科治療。由於X擔心「畀人搞」，他自此調換工作崗位，不必繼續追訪黎智英。

控方開案陳辭指，X知悉黎智英曾經拍下其樣貌，所以X事後非常擔心自身安全，亦害怕被跟蹤報復，回家時會刻意繞路，並確診患上抑鬱心境適應障礙。

黎指Ｘ近距離拍攝 認為挑釁

黎智英則在警誡下表示，《東方日報》的記者跟蹤他多年，他能認出X是其中一人。他認為X當晚近距離拍攝，是為了挑釁他。惟黎智英承認向X大罵的時候，X並無挑釁他。聆訊今續，X將繼續作供。

【案件編號：WKCC956/20】