直銷群組3患者共住帝京 曾與確診者進膳

至於日前確診、被指不合作的逾期居港泰籍男子行蹤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說已交警方新界南重案組跟進。而有外傭確診的旺角長興大廈，張引述警方稱涉事單位負責人「合作咗好多」，有提供資料。

索患者資料授權人員範圍擴大 料涵警

據了解，行會昨開特別會議，通過根據《預防及控制疾病披露資料規例》（599D章），除衛生主任有權要求確診者提供資料，擴大至可授權其他政府相關人員追查確診者源頭。

消息人士解釋，衛生署不夠人又不夠力追蹤，難應付每日過百確診，近日不少個案被衛生署形容「不合作」，有確診者自稱「不記得」行蹤等，即使過往署方尋求警方協助，但警方沒執行599D的權力要求當事人「講真話」，猶如「見到違泊但無法抄牌」，故擴大授權人員範圍，相信可涵蓋警方。

Star Global群組確診兩女一男介乎21至23歲，報稱住在旺角帝京酒店。張竹君說3人為朋友，8月初曾與確診者吃飯，沒參與Star Global培訓。至於是否涉瞞報，她反問「咩為之瞞報？」「點解佢要報畀我哋聽佢哋住埋一齊呢？」旺角帝京酒店表示，該3患者為同房住客，通過網上平台預訂房間，入住時填健康申請表稱過去14日沒接觸確診者，並通過體溫檢測。

（疫情第三波）