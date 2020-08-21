增18確診6周最少 防護中心料因打風

碼頭增3確診 多兩印傭中招

葵涌貨櫃碼頭群組多3名工人確診，累計71人。3名患者均為宏記港務操作有限公司員工，分別負責裝卸、抓結及驗櫃，曾用爆疫的員工休息室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，已向碼頭派6500個樣本瓶，至周三（19日）已驗約3700個樣本，另有1000個樣本正送化驗室。

另外，旺角長興大廈2樓單位再有外傭確診，該37歲印傭入住單位至8月15日後搬至花園街另一處所，8月17日送檢疫中心。張竹君稱經紀得悉該印傭曾住長興大廈，清空花園街單位供其獨住，故沒同住的密切接觸者需追蹤。另一確診26歲印傭曾入住早前爆疫的荃灣享和街張大偉僱傭中心，她本月1日已入住檢疫中心，第二次檢測呈陽性。

昨確診回落至18宗，許樹昌認為，昨確診數字受打風影響，亦不能單憑一兩日數字判斷疫情是否轉穩定，仍要觀察多一兩周，目前不宜放寬限聚措施。他認為疫情似乎有慢慢回落趨勢，倘期間沒再出現不尋常群組爆發，料第三波疫情可能9月中或月尾受控。

港府暫計劃9月初推全民檢測，許樹昌說，本港沒「居家令」配合，如在完成全民檢測前太早放寬限聚措施，「會令不少市民湧出街或食飯」，變相影響檢測目標。他認為最理想及安全是待完成全民檢測、確診宗數回落至單日單位數，才放寬限聚措施。

增3長者離世 累計75死

昨有3患者離世，累計75死，包括有長期病患、居於愛民邨的92歲女患者（第4281宗）、居於慈雲山永發大廈71歲翁（第1718宗）。另一名72歲婦（第1568宗）為入境處總部43歲女職員母親，早前一家三口齊染疫。

（疫情第三波）