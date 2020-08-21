增18確診6周最少 防護中心料因打風

【明報專訊】本港連續18日新冠病毒確診錄得雙位數，昨回落至18宗，為7月8日以來最少單日確診，衛生防護中心相信跌幅與前日颱風下市民早上未能交樣本有關。政府抗疫顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調難憑一兩日數字判斷疫情是否變穩定，但似有回落趨勢。昨新增18宗確診，包括1宗印度抵港輸入個案，累計4604宗確診及1宗疑似個案，並有少於20宗初步確診。17宗本地個案中，12宗與早前患者有關，5宗源頭不明。
碼頭增3確診 多兩印傭中招
葵涌貨櫃碼頭群組多3名工人確診，累計71人。3名患者均為宏記港務操作有限公司員工，分別負責裝卸、抓結及驗櫃，曾用爆疫的員工休息室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，已向碼頭派6500個樣本瓶，至周三（19日）已驗約3700個樣本，另有1000個樣本正送化驗室。
另外，旺角長興大廈2樓單位再有外傭確診，該37歲印傭入住單位至8月15日後搬至花園街另一處所，8月17日送檢疫中心。張竹君稱經紀得悉該印傭曾住長興大廈，清空花園街單位供其獨住，故沒同住的密切接觸者需追蹤。另一確診26歲印傭曾入住早前爆疫的荃灣享和街張大偉僱傭中心，她本月1日已入住檢疫中心，第二次檢測呈陽性。
昨確診回落至18宗，許樹昌認為，昨確診數字受打風影響，亦不能單憑一兩日數字判斷疫情是否轉穩定，仍要觀察多一兩周，目前不宜放寬限聚措施。他認為疫情似乎有慢慢回落趨勢，倘期間沒再出現不尋常群組爆發，料第三波疫情可能9月中或月尾受控。
港府暫計劃9月初推全民檢測，許樹昌說，本港沒「居家令」配合，如在完成全民檢測前太早放寬限聚措施，「會令不少市民湧出街或食飯」，變相影響檢測目標。他認為最理想及安全是待完成全民檢測、確診宗數回落至單日單位數，才放寬限聚措施。
增3長者離世 累計75死
昨有3患者離世，累計75死，包括有長期病患、居於愛民邨的92歲女患者（第4281宗）、居於慈雲山永發大廈71歲翁（第1718宗）。另一名72歲婦（第1568宗）為入境處總部43歲女職員母親，早前一家三口齊染疫。