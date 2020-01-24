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SARS後清潔工每日拍照存檔保衛生 無臭垃圾房𨋢口紫光燈 助淘大零確診

【明報專訊】2003年SARS「重災區」淘大花園有329名居民感染、42人死亡；17年後，九龍東接連爆發新冠病毒，但淘大約1.7萬人維持「零感染」。港大專家袁國勇昨到場視察，發現其升降機大堂設紫外光燈消毒空氣，垃圾房不見曱甴更沒臭味。原來淘大自SARS後要求清潔工拍照存檔，一直保持整潔，袁國勇大讚其管理值得推廣。

明報記者

據淘大花園業主委員會，淘大共有19座，約5000戶、1.7萬人居住。第三波疫情下淘大仍「零感染」，即使有6名確診者曾到淘大商場，所涉食肆並無爆發。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨與食環署、機電署等人員到淘大視察2.5小時。袁昨向本報稱，港大感染及傳染病中心總監何栢良曾提醒他，淘大至今「零感染」，故與各部門人員到淘大視察食肆及物業管理情况；另本港約六成群組與食肆相關，盼食肆重開時可減爆發風險，現需找出高危控制點以防食肆內的接觸、飛沫及空氣傳播。

垃圾房無曱甴 袁國勇讚物管佳

袁又稱，淘大物業管理及食肆都非常乾淨、整潔，食肆應可安全重開，對比2003年情况大有改善。他對淘大花園印象深刻，「在東九，沒一個人有事，真犀利！」他稱升降機大堂有紫外光機消毒空氣；清潔工人倒垃圾後要每日影相，確保地方整潔，因此無臭味，昨也不見曱甴，這種物業管理方式值得推廣。

讚淘大食肆措施 惟非專人執枱

食肆方面，袁國勇稱淘大商場食肆普遍做得不錯，惟執枱專員同時收拾及擺枱，「他執走污糟的，戴着同一手套去set枱，死梗，要分開兩個人」。他建議食肆保持每小時換氣6次，否則可用紫外光或過濾器消毒空氣，若業界想重開便應做足這些措施，並於視察後向食環署提出多項建議（見表）。他又提醒食客拍照記錄食肆地址及名稱，並應保持安靜，避免大聲說話。

昨陪同袁國勇視察的淘大花園業主委員會主席葉興國稱，淘大花園電梯大堂設紫外光機，每部約4000元，可覆蓋300至400平方呎，相信日後食肆都要安裝同類紫外光機。

葉又說，袁國勇一行多人視察6間食肆，團隊相當「科學化」，帶儀器逐間食肆視察，包括量度換氣率等。他引述團隊稱，日後不同大小的食肆所需的換氣量或有不同要求，當中火鍋店換氣率會較高。

所住大廈現個案 員工可在家工作

至於垃圾房管理，葉興國說，自SARS以來已養成習慣，要求清潔人員每晚倒垃圾後蓋好垃圾桶，並拍照供控制室記錄；又稱若員工所住大廈有確診者，可在家工作14天，曾有員工因此在家隔離近1個月。

行政會議成員林正財稱，現盼找出食肆高危控制點達至精準防疫，除到防疫較佳餐廳視察，他相信食環署亦會到曾爆疫食肆，目前食環署、機電署及港大團隊正就如何改善食肆通風、人手安排等研究，以助業界重開。

（疫情第三波）

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相關字詞﹕淘大花園 林正財 袁國勇 新型冠狀病毒

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