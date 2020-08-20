【Emily】後巷餿水大便 街市滿地垃圾 商戶「恰」老工友 短片記清潔工之苦

【明報專訊】前線清潔工友工作艱辛，佢哋普遍年紀都唔細，疫情下開工亦有一定風險。有機構噚日發布一條長者清潔工嘅紀錄片，片段記錄咗3個清潔工嘅故事，有七旬工人喺清晨6點開始處理後巷垃圾，話餿水甚至大小便都隨處可見，工作環境惡劣，佢話「我哋習慣咗，唔能夠嫌棄，除非你唔做」。社福界議員邵家臻喺facebook分享片段，質問社區堆滿垃圾係咪只係清潔工嘅責任，話講得出「我好鍾意香港」，可唔可以一齊改造呢個屬於我哋嘅社區。
邵家臻：社區滿垃圾非只工友責任
賽馬會「晴繫友里」計劃—觀塘區喺facebook發布紀錄片，佢哋話拍攝呢個系列，係源於一位80歲工友婆婆被欺凌嘅故事，有一次見到婆婆被商戶呼喝，商戶仲不斷用力將霉爛嘅貨尾掟出馬路，令婆婆要追住「掃」，希望藉住短片，等大家一齊體會一下工友嘅經歷。
喺第一集片段中，62歲嘅文姐話街市最多垃圾散落地下，但佢唔執就會收到投訴電話。外判清潔工輝哥曾經同街市職員爭論，叫佢哋自行清理垃圾，但管工息事寧人，只派其他清潔工處理就算數。
邵家臻話，清潔工人普遍年紀大，加上工作環境多細菌，近日外賣盒增加亦加重佢哋嘅工作，係疫情中容易受感染嘅一班人。佢話弱勢社群可能「叫得唔夠其他人大聲」，佢希望「防疫抗疫基金3.0」可以特別津貼基層員工。