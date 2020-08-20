【Emily】後巷餿水大便 街市滿地垃圾 商戶「恰」老工友 短片記清潔工之苦

邵家臻：社區滿垃圾非只工友責任

賽馬會「晴繫友里」計劃—觀塘區喺facebook發布紀錄片，佢哋話拍攝呢個系列，係源於一位80歲工友婆婆被欺凌嘅故事，有一次見到婆婆被商戶呼喝，商戶仲不斷用力將霉爛嘅貨尾掟出馬路，令婆婆要追住「掃」，希望藉住短片，等大家一齊體會一下工友嘅經歷。

喺第一集片段中，62歲嘅文姐話街市最多垃圾散落地下，但佢唔執就會收到投訴電話。外判清潔工輝哥曾經同街市職員爭論，叫佢哋自行清理垃圾，但管工息事寧人，只派其他清潔工處理就算數。

邵家臻話，清潔工人普遍年紀大，加上工作環境多細菌，近日外賣盒增加亦加重佢哋嘅工作，係疫情中容易受感染嘅一班人。佢話弱勢社群可能「叫得唔夠其他人大聲」，佢希望「防疫抗疫基金3.0」可以特別津貼基層員工。