9號風球塔門露營 七旬婦與子被困

帳幕吹毁無處躲避 母現低溫症狀

一名38歲陳姓男子上周五（14日）起獨自在塔門大草地露營，至前日其70歲母親到塔門會合兒子，一同露營。風暴期間二人遇上狂風暴雨，至昨日清晨時分，二人的帳幕被強風吹毁，部分隨身物品亦被吹走，兩人無處躲避，70歲母親更出現低溫症的症狀。兒子見狀於昨早約7時報警，飛行服務隊一度派直升機前往營救，惟因天氣太惡劣，直升機無法靠近。

周五紮營 稱收音機收不到風暴消息

島上警崗值勤的警員接報後徒步前往營區一帶搜索，找到二人，並帶到警崗暫避。至昨午約2時，母親報稱不適要求送院，由水警輪轉送往西貢黃石碼頭，登上救護車檢查後拒絕送院。據了解，母子報稱身上通訊器材及收音機收不到風暴消息。

另外，將軍澳新都城二期4座前晚至少兩個單位有玻璃窗疑抵受不到強風被吹毁，要以木板圍封。

22小時1號波升9號 歷來第四快

天文台預測今日氣溫26℃至32℃，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，短暫時間有陽光，海面有湧浪。天文台科學主任黎宏駿稱，海高斯令天文台在21小時50分鐘內發出1號風球到9號風球，時間是有紀錄以來第四短。他說，在溫暖的海水、微弱的垂直風切變及良好的高空輻散等條件下，海高斯比預期增強得快，前晚至昨早迅速增強至颱風強度，最接近香港天文台時只有約80公里，長洲昨早最高持續風速曾錄得每小時108公里。

醫管局表示，截至昨早11時共有7名市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到48宗及5宗塌樹報告，渠務署亦收到兩宗水浸個案。民政事務總署在風暴期間共開放25個臨時庇護中心，共有103人入住。