撤開槍警傳票周一開庭 許智峯函律政司促交代

司法機構昨發信表示知悉律政司介入案件的決定，主任裁判官羅德泉已將案件排期至8月24日下午3時半，在西九龍裁判法院提訊，並豁免涉事交通警出庭應訊。發起私人檢控的許智峯則透過律師去信律政司，要求對方交代介入案件及撤銷檢控傳票的理由。

許智峯接受本報查詢稱，即使律政司介入案件，仍無阻他繼續以私人檢控方式尋求公義，「行得幾遠就幾遠」。他說現階段仍有兩宗私人檢控獲裁判官批出傳票，難以估計律政司會否逐一介入，又形容律政司介入案件「做到畫面好核突」。

林志偉：開槍警喜悅 會有相應動作

林志偉透露，得悉律政司決定介入案件後，馬上致電祝賀案中交通警，形容對方起初被控「唔開心」，如今感到「喜悅」。林說，警隊上下沒有人會被私人檢控嚇怕，「同事都相信香港完善的法治」，而部分同袍不滿許智峯做法，警隊「不滿多於恐懼」。他形容許智峯「惡意檢控」，又透露交通警「會有相應動作去做」。

民權觀察批律政司角色衝突

民權觀察成員王浩賢批評律政司在今次案件中有「角色衝突」，因警方被民事起訴時，一般而言由律政司代表抗辯。他承認律政司介入案件合法，但反問「是否有權就可以用？」他認為此舉令市民對當權者更不信任。

許智峯今年1月向法庭提出私人檢控案中交通警，裁判官6月就「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「罔顧他人安全的情况下發射彈藥」及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危及他人安全」3罪批出傳票，交通警原須於8月31日出庭答辯。