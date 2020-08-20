陳祖為：倘泛民留任能喚抗爭 值考慮

抗爭態度參與 不等於承認議會權威

陳祖為在文中詳細分析，民主派議員留任是否違反民主原則，要區分「理想狀况」和「現實狀况」。他說，在非理想狀態下，若留任的民主派能阻止或拖延立法會通過不合乎港人權益的法案或撥款，或喚起社會的關注和抗爭，都是值得考慮的因素，不能因立法會沒有民意授權而抹煞。

他稱，假設民主派是以抗爭的態度參與，有權時修改不合理的規則；無權時依據各種規則抗爭，甚或以違反規則方法抗爭，並不等於承認議會的權威，只是以務實的態度，以是否能推進民主或阻撓威權政府的敗壞施政為目的。他反問：「難道在民主派的初選機制中參選的抗爭派候選人，不是從這個角度看待他們將來在議會的角色嗎？」

民調受質疑 鍾劍華：或做全港調查

香港民意研究所正就議員留任問題做意見群組調查，截至昨早11點有破紀錄的3萬多人參與，周五公布結果，提倡杯葛的抗爭派亦在網上呼籲市民參與。人民力量陳志全前日表態傾向不留任，並支持舉辦具約束力的民調決定去留，但稱香港民研現時的民調非隨機抽樣的全港民調。

香港民研副行政總監鍾劍華向本報表示，不排除再做全港抽樣調查，但屆時受訪者或知道民調目的，而按自己的目的回答所屬政治立場。他說，現正做的是「參考性調查」，強調會多重核實受訪者身分，不能重複參與，亦會用他們參與其他調查的資料做多重加權。他說，意見群組調查已做了十多輪調查，清楚受訪者政治傾向，公布結果時會分開不同政治傾向受訪者的回應。

劉頴匡籲聘初選出線者當助理

民間集會團隊發言人劉頴匡稱，若現任議員選擇留任，需清晰交代未來一年計劃。他建議初選落敗議員未來一年聘用勝出者做助理，或與對方商討議員資源分配，如衛生服務界李國麟要留在議會，應聘用醫管局員工陣線主席余慧明成其「影武者」，因後者的民意授權較新。

立法會主席梁君彥接受深圳衛視訪問稱，所有議員都有憲制責任完成職務，應以大局思維出發，繼續為市民服務。