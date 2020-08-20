能否與抗爭派合作 「探戈單方跳不成」

籲黨員不再簽聯署 免予口實

公民黨及部分泛民參選人早前因聯署表明35+否決《財政預算案》等政府議案的聲明而遭DQ。梁家傑認為，日後不要再簽聯署，以免予人口實，「很難數百人、甚至數千人斟酌一個半個字眼，所以無謂幫那些『別有用心』的DQ主任，讓他們容易些DQ你」。他又稱民主運動走至今日，各方毋須再互相脅迫，「民主派不去抗爭，還有意義存在嗎？」

面對延任爭議，部分抗爭派成員提出集體杯葛議會。梁家傑稱，近日他連「連登討論區」都看了，但認為支持杯葛的論述「光是站在一個原則高地，但民主運動如何延續下去，我真的聽不到」，又稱不要把事情簡單化，「上車就『奶共』，落車就抗共，不要那麼簡單啦」。

延任否持開放態度

「出線者意見不直接影響決定」

有建議指來年可在議會外聯合初選出線者建立工作平台，繼續議政及組織政治行動，梁家傑認為，平台無法即時取代立法會，但可雙線並行。

他說就延任做民調具參考作用，但認為大部分市民希望議員留任，又稱黨內議員保持開放態度，「那班『真命天子』、35+入閘那些人，他們想着一有得選，議會就是他們的，他們可能都會給意見，但當然不會直接影響22位現任議員的決定」。