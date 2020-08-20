國安法下推卻外國研討會 黨員可能不再外訪 再否DQ難料 梁家傑：或栽培黨外素人

質疑趕絕理性論政 促中央交代港策

上月公民黨6人參選立法會，其中4人遭選舉主任DQ，另外兩人的提名料亦「凍過水」。梁家傑質問，「是否想將公民黨代表的價值——理性論政、專業服務社區，完全趕出議會？」他認為中央應重新交代對港方針，是否繼續維持現狀不變，「如果不是，你打算怎麼做？玉石俱焚？」

倘中央要公民黨告別議會，黨員來年不能再入閘，梁家傑稱應考慮從現在起扶持素人，「例如有一班高質素的人，有志從政但沒有選舉經驗，我們用精力、資源栽培他們，會否更加有意義？」

翻查資料，公民黨4人遭DQ的原因之一，是涉及「尋求外國勢力干預港區事務」。他們當時解釋美國對港制裁，國際社會出於其意願和自主做出維護自身利益及共同價值的舉措，是可理解；但選舉主任認為回覆顯示其對美國干預持縱容態度。

避「踩線」言論 免送羊入虎口

被問公民黨日後會否更旗幟鮮明地表態，梁家傑反問是否要「聲討美國」，又稱守護黨的價值和原則較參選資格重要。他透露，外國曾向他打聽本港消息，如選舉中的蛇齋餅糉及種票等，但稱對方只在評估形勢，又稱「美國是為了自身利益，決定做不做什麼，不是偉大到為香港爭取民主」。

《港區國安法》生效後，梁家傑說已不再發表可能「踩線」的言論，亦推卻兩個網上研討會，因難料其他與會者發言時會否觸犯國安法，「無謂送羊入虎口，明知道這個政府無道，無事都能生安白造，你更加不要給它材料」。公民黨行事也將更謹慎，日後或不再外訪，「中共既然做得出如此野蠻、第三世界的行徑，咁就唔去囉」。

政府因疫情押後選舉一年，提名表格獲接納者可獲支付選舉開支，但DQ者則不獲付款，意味公民黨的200萬至300萬選舉支出石沉大海。梁家傑認為安排不公，應作司法挑戰，否則「DQ這種政治行為便沒有任何代價」。

他說，黨內每年開支約500多萬，但今年維園年宵及黨慶晚宴等籌款活動因疫情取消，「所以已經好唔掂」，續稱今年底或出現財政危機，正考慮縮減人手編制，並可能發起眾籌。

開放與中央對話 「道門永遠打開」

近日中美兩國角力持續，梁家傑擔憂「中國模式和自由世界硬碰，拳腳交加之際，香港會否變成焦土？」至於公民黨與中央的關係，他說擁抱真誠的溝通，「美國（駐港澳）總領事都上來找我，你看見有中央大員來找我嗎？沒有，但我道門永遠打開，招呼得總領事，都招呼得他們」。

明報記者 張彤