科技園推「驗證平台」 虛擬場景測試AI方案

科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明表示，用家如企業或公營機構等，因難以預視創新方案成效，對採用新技術卻步。「科技驗證平台」要求用家先訂立技術目標及成效，如成本、品質、商業考量等，然後透過虛擬複製技術（Digital Twin），模擬實際場景，輸入不同的場景參數，如人流、車流、天氣等數據，可測試及評估方案表現。

可模擬酒店商場大廈大堂 試消毒機械人

霍露明舉例，疫情下，企業對消毒機械人有需求，市場亦有不同種類機械人，如紫外光消毒、噴霧消毒等，但若要在現實地方測試數款機械人，可行度低，平台可模擬出多個場景如酒店、商場、大廈大堂等供測試，完成後有詳細報告比較不同方案。

平台9月試行，首3個月會揀選合適項目搭建場景，首選有多個技術提供及可於廣泛行業應用的項目，如與環境衛生、對城市有益處的方案。平台不限園區公司使用，首次使用的技術提供者及用家亦不用付費。霍預計每次測試需時約一個月。

科企盼平台助展示技術 增中標機會

科技公司「科德施基因」研發以人工智能及機器學習技術應用於精準醫療上，為癌症或罕見病者分析基因以配對合適治療方案，該公司首席技術官余志承表示，以往曾投標公營機構項目，機構傾向「價低者得」，他期望平台可向客戶展示技術成效，令企業採購時不是「鬥平」，增加創科公司中標機會。

此外，科技園公司亦將增加高算能的託管容量（hosting capacity），以應對園區公司需求。霍透露，除現時園內14組伺服器機櫃，園區外設立的託管中心亦將有100組機櫃，可按需要增加，機櫃直接跟園區連線，並連上雲端服務供應商，確保資訊保安及速度。

明報記者